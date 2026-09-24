Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил на Генассамблее ООН спустя сутки после заявления Дональда Трампа о возможности уничтожения Исламской Республики, если соглашения не удастся достичь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Во время выступления Пезешкиан показал фотографии погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и более 150 школьников, погибших в первые дни конфликта.

«Мы лишь защищали себя. Мы не террористы. Наши невинные люди стали объектами трусливых нападений и агрессии, навязанной нашей стране», - заявил Пезешкиан.

Обращаясь к США, президент Ирана добавил:

«Да, они нанесли по нам удар, но мы не преклонили колени», - сказал он.

Накануне Трамп выступил с той же трибуны и заявил, что может «уничтожить» Исламскую Республику, если договоренности не будет. По данным AP, конфликт продолжается почти семь месяцев.

Позже Трамп сообщил о встрече своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с иранскими представителями и назвал ее «очень хорошей». В Тегеране встречу оценили сдержаннее. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в переговорах не было «ничего нового».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что Трамп остается открыт к соглашению с Ираном. По словам Рубио, препятствиями для сделки Вашингтон считает ядерные амбиции Ирана и поддержку терроризма. Он добавил, что при сохранении такой политики у президента США остаются разные варианты действий, включая дальнейшие военные меры.

Переговоры с США вызвали критику и внутри Ирана. Представители жесткой линии выступили против контактов главы МИД Аббаса Арагчи с американской стороной на полях Генассамблеи ООН.