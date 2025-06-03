В зале суда 3 июня два обвиняемых по делу Шерзата Полата — Дидар Калиахмет и Шынгыс Белгожаев — обратились к суду с последним словом. Подсудимые попросили о снисхождении, отрицая намерение участвовать в организованном насилии, передаёт BAQ.KZ.

Дидар Калиахмет сообщил, что узнал о случившемся лишь в ночь трагедии.

"Я не знал, что там произошла драка. Узнал о конфликте только в районе 11–12 часов ночи. С другими участниками дела почти не был знаком. Мы просто живём в одном селе", — сказал Калиахмет.

Он попросил суд оправдать его.

"Я не преступник и не видел, чтобы кто-то из нас был судим раньше. Мы не дети депутатов, прокуроров или акимов. Мы из обычных семей", — отметил Дидар Калиахмет.

Шынгыс Белгожаев признал участие в драке, извинился перед потерпевшими и подчеркнул, что не ожидал трагического исхода.

"Я искренне прошу прощения у потерпевших. Если бы мы знали, что нас там будут встречать с оружием, мы бы туда вообще не пошли", — заявил он.

Он также опроверг обвинения в применении ножа и опроверг слова Каржаубая Нурымова.

"Он говорил, что я его преследовал с ножом и порвал одежду — это ложь. На видео видно, что я бил его ребром ладони, потому что у меня была операция на руке, и я не мог сжать кулак", — отметил Шынгыс Белгожаев.

Белгожаев добавил, что многие из подсудимых были несовершеннолетними на момент происшествия и не могли предвидеть трагедию.

"Мы не готовили преступление заранее. Всё произошло неожиданно. Это был порыв, не спланированное нападение", - заявил он.

Он также выступил против суммы гражданского иска.