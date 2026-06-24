«Мы предлагаем доверие»: президент РК обратился к европейскому бизнесу
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Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны к долгосрочному стратегическому партнерству с Европейским союзом и призвал европейский бизнес активнее участвовать в реализации инвестиционных проектов. Выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» в Брюсселе, глава государства подчеркнул, что республика заинтересована не только в торговом сотрудничестве, но и в глубокой экономической интеграции по широкому кругу направлений.
Прежде всего, мы предлагаем доверие и долгосрочную приверженность общему успеху. Со своей стороны мы рассчитываем на более активное участие европейских партнеров в реализации высокодоходных инвестиционных проектов, — заявил Токаев.
Президент отметил важную роль европейских финансовых институтов в развитии экономики Казахстана и укреплении региональной взаимосвязанности. Он отдельно поблагодарил вице-президента Европейского инвестиционного банка Марека Мору, еврокомиссара по вопросам торговли и экономической безопасности Мароша Шефчовича, а также специального представителя ЕС по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом.
Подводя итоги дискуссии, Токаев заявил, что стороны разделяют общее видение стратегического партнерства и продолжают работу по сопряжению Транскаспийского международного транспортного маршрута со стратегией ЕС Global Gateway.
Мы готовы стать вашим надежным партнером, предлагая прагматичную формулу использования важнейших полезных ископаемых и энергоресурсов в обмен на передовые европейские инвестиции и технологии, — сказал глава государства.
По его словам, Казахстан открыт для сотрудничества в самых разных сферах — от высокотехнологичного сельского хозяйства и логистики до искусственного интеллекта и финансовых технологий.
Наши двери открыты для долгосрочной интеграции по широкому кругу отраслей: от высокотехнологичного агробизнеса до новаторских разработок в области искусственного интеллекта и надежного финансирования в рамках МФЦА, — подчеркнул президент.
Токаев также заверил представителей европейского бизнеса, что правительство Казахстана внимательно рассмотрит все коммерческие предложения для оперативной реализации совместных проектов.
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