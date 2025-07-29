На заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Анкаре участники подробно обсудили перспективы расширения взаимодействия Казахстана и Турции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Особое внимание было уделено таким ключевым сферам, как оборонная промышленность, информационные технологии, искусственный интеллект, финансы, гражданская авиация, культура, образование, здравоохранение и туризм.

В ближайшее время в Астане и Алматы начнут работу две школы, открытые при поддержке турецкого образовательного фонда "Маариф". Кроме того, планируется открытие филиалов ведущих вузов Турции в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его инициативе в декабре прошлого года в пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Газиантеп началось строительство казахстанской школы. Открытие учебного заведения запланировано на 2026 год.

Кроме того, в целях поддержки устойчивой динамики в туристической сфере и укрепления гуманитарных связей было принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приветствуя казахстанскую делегацию, тепло обратился к Касым-Жомарту Токаеву со словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил народ Казахстана со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

Мы придаём особое значение отношениям с вашей страной. Сегодня наше сотрудничество достигло уровня стратегического партнёрства, и мы стремимся к его дальнейшему укреплению — особенно в таких сферах, как торговля, оборона, сельское хозяйство, туризм и культура. Казахстан уже входит в число наших крупнейших торговых партнёров. Наша цель — увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, — заявил Эрдоган.

С докладами на заседании выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Турецкую сторону представлял министр иностранных дел Хакан Фидан.

Завершением пятого заседания Совета стратегического сотрудничества стало подписание Совместной декларации глав государств — Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны утвердили официальное решение заседания Совета, закрепившее ключевые договоренности по развитию стратегического партнёрства.

В рамках визита президента Казахстана в Анкару были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов, охватывающих широкий спектр направлений — от экономики и энергетики до образования, культуры и транспорта.