«Как гласит Преамбула нашего обновленного Основного закона, мы приняли Народную Конституцию, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями. Это лишь начало долгого пути.

Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед. Историческая судьба нашего народа – в наших руках.

У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Откровенно говоря, развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. Поэтому нынешнее поколение должно прилагать все усилия во имя светлого будущего нашей Родины.

Вам хорошо известно, что прошлое казахского народа содержит немало тяжелых и трагических страниц. Но в наше время нет необходимости вновь и вновь возвращаться к этой теме, сгущать темные краски, погружаться в скорбь.

Наш народ должен уверенно смотреть в будущее, менять свое бытие и приводить свою жизнь в соответствие с требованиями времени прогресса. Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни, такова истина.

Необходимо приобщать молодежь к высоким технологиям и технике, потому что именно техника и передовые технологии, включая искусственный интеллект, служат ключом к развитию современного государства.

Сплотившись как единая нация, мы, безусловно, одержим победу в этом великом историческом походе. Это наша важнейшая задача, наша миссия», - заверил Токаев.