Мы приняли Народную Конституцию, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями - Токаев
На рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов.
Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед, сказал Президент Казахстана, выступая в Туркестане перед общественностью региона, передает BAQ.KZ.
«Как гласит Преамбула нашего обновленного Основного закона, мы приняли Народную Конституцию, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями. Это лишь начало долгого пути.
Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед. Историческая судьба нашего народа – в наших руках.
У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Откровенно говоря, развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. Поэтому нынешнее поколение должно прилагать все усилия во имя светлого будущего нашей Родины.
Вам хорошо известно, что прошлое казахского народа содержит немало тяжелых и трагических страниц. Но в наше время нет необходимости вновь и вновь возвращаться к этой теме, сгущать темные краски, погружаться в скорбь.
Наш народ должен уверенно смотреть в будущее, менять свое бытие и приводить свою жизнь в соответствие с требованиями времени прогресса. Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни, такова истина.
Необходимо приобщать молодежь к высоким технологиям и технике, потому что именно техника и передовые технологии, включая искусственный интеллект, служат ключом к развитию современного государства.
Сплотившись как единая нация, мы, безусловно, одержим победу в этом великом историческом походе. Это наша важнейшая задача, наша миссия», - заверил Токаев.
Президент, также отметил, что построение правового государства было заветной мечтой наших предков.
«Перед нами стоят очень высокие и сложные цели. Благодаря упорному труду мы непременно достигнем намеченных целей, в этом не должно быть никаких сомнений.
На рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны.
Через такие институты, как Курултай и Халық кеңесі, будет выстроена прогрессивная модель народовластия.
Глубокое символическое значение имеет то, что в год 300-летия Курултая в Ордабасы, сыгравшего особую роль в нашей истории, обновленный Основной закон возрождает Курултай.
Также предстоит внести поправки в 8 конституционных законов и свыше 60 законов, в том числе в ряд кодексов.Все это, несомненно, окажет значительное влияние на наше будущее.
Испокон веков жизнь казахского общества регулировалась уникальными законами Великой степи. Мы хорошо знаем, что построение правового государства было заветной мечтой наших предков», - сказал Президент.
