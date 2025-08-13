На прошлой неделе в одной из старых двухэтажек Костаная, обвалилась часть кирпичной кладки и по всей стене пошла огромная трещина. Как оказалось двухэтажке больше полувека и за все время своего существования она ни разу не видела капитального ремонта. В то же время в Костанае последние несколько лет за счет бюджета активно обновляют фасады домов, расположенных в самом центре города. За 5 лет программы удалось улучшить внешний вид 150 не самым старым многоэтажкам. На это ушло больше 1,5 млрд тенге. В чем же смысл тратить такие огромные суммы на дома, которые еще могут подождать, в то время как у других рушатся стены в преддверии зимы узнавал корреспондент BAQ.kz.

Стена обрушилась ночью

О частичном обрушении задней стены дома по ул. Мауленова,9А нам сообщили обеспокоенные жители. По их словам, акимат города до сих пор не принял никаких мер и утверждает, что это ответственность жителей.

"Мы проснулись ночью от ужасного грохота. Было ощущение, что произошел взрыв, и бомба разорвалась! Вышли на улицу, а там часть стены лежит за домом. Сильно напугались, но не удивились, потому что дому давно нужен капитальный ремонт", - рассказала одна из жительниц двухэтажки Алевтина Леготина.

Она живет в этом доме уже 35 лет, из которых лет 20 протекает крыша. Кровля настолько ветхая, что сквозь дыры в шифере видно небо. Средств жильцов, которые они сдают в обслуживающую организацию, едва хватает, чтобы латать крышу, но дыры образуются снова.

"Сколько раз мы писали письма в акимат о том, что наш дом давно признать аварийным, реакции ноль. Ответ один — это наша ответственность, как жильцов. А откуда нам взять деньги на капитальный ремонт?" - возмущается другой житель Марат.

В обслуживающем ТОО "Рутали" подтверждают: в двухэтажном доме всего 8 квартир. Подавляющее большинство жильцов пенсионеры и люди из социально-уязвимых слоев населения. Осилить капитальный ремонт им просто не по карману.

"Мы взяли на обслуживание этот дом в 2021 году. Он 1960 года постройки. С тех пор его капитально не ремонтировали. В связи с этим мы и закидывали акимат письмами о том, чтобы двухэтажку капитально отремонтировали или хотя бы обнесли внешние стены сайдингом, как это делают на других домах. Но ответ один и тот же - пусть жильцы собирают деньги сами. Но ведь в центре дома ремонтируют за счет бюджета, почему нам так нельзя?" - сетует диспетчер ТОО "Рутали".

В качестве доказательства в обслуживающей организации приводят в пример даже не многоэтажки в центре, которые последние несколько лет приводят в порядок, а двухэтажки на их же улице Мауленова. Но те, которые расположены именно вдоль улицы.

"Все их давно обнесли сайдингом. Не у дел остались всего две по нашей улице - по Мауленова, 9А, на которой в итоге рухнула стена, и по у Мауленова, 3А. Все, потому что они стоят внутри дворов и не бросаются в глаза. Получается красоту можно наводить только на показ, а люди никого не интересуют?"- задаются вопросом в обслуживающем ТОО.

И добавляют, что ситуация с кровлей настолько плоха, что строители боятся подниматься наверх - старый шифер может обвалиться в любой момент, поэтому латание дыр делают только изнутри. Люди жалуются и на установку гранитного бордюра, который тоже обходится бюджету в копеечку и делается чисто ради внешнего эффекта. Хотя в городе полно других, более важных проблем.

Отметим, что улица Мауленова и дома на ней расположены в районе так называемого "Кривого магазина". Этот один из самых старых районов Костаная находится далеко от центра, в нем в основном расположены старые двухэтажные дома, а сама улица считается объездной для большегрузного транспорта, в связи с чем на ней всегда скапливаются огромные пробки.

Упор на центральные улицы

Все возмущения и жалобы жильцов мы адресовали акимату Костаная. В отделе архитектуры, строительства и градостроительства нам сообщили, что под программу сноса ветхого жилья двухэтажка по Мауленова, 9А не подходит.

"Какие дома подходят, какие нет решает специальная комиссия. Того района Костаная пока нет в программе. Жильцам нужно оформить письмо в департамент по ЧС или в отдел жилищных отношений о признании дома аварийным. Этот вопрос тоже комиссионно рассмотрят", - сообщила заместитель руководителя отдела архитектуры Ирина Ермолина.

В пресс-службе департамента по ЧС нам сообщили, что чрезвычайную ситуацию в связи с какими-то обрушениями объявляет городской акимат. Раз такого объявления не было, значит, ситуация не критическая.

"Да у нас сейчас идет ремонт фасадов домов в рамках программы по приданию единого архитектурного облика городу. Но она нацелена на центральные улицы. Жителям по ул. Мауленова мы не раз предлагали поучаствовать в другой программе - взять беспроцентный кредит на ремонт кровли и фасада и постепенно за него рассчитываться в течение нескольких лет. Но они этого пока не сделали. Они же собственники жилья, у них есть обслуживающая организация, они и должны заботиться о своем доме", - отмечает заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Дияр Айжаров.

Однако жители двухэтажки по ул. Мауленова, 9А давно ответили акимату, что не потянут кредит даже в рассрочку. Раскидать стоимость капитального ремонта на восемь квартир, большинство жильцов которых пенсионеры, получается очень дорого. Такая программа для более населенных домов. Но их почему-то акимат Костаная взялся ремонтировать за счет бюджета.

К примеру, большую пятиэтажку по ул. Баймагамюетова,164, на капитальный ремонт фасада и кровли которой выделили беспрецедентное количество средств - 350 млн тенге на один дом. Аким Костаная Марат Жундубаев ранее признал что ее хотят сделать образцово-показательной, потому что все первые этажи заняты под бизнес. Бутики хотят привести к единому стилю. А еще эта пятиэтажка расположена на пересечении двух центральных улиц Баймагамбетова и Тауелсиздик и недалеко от здания областного акимата. Кстати, она на 10 лет моложе двухэтажки по Мауленова, 9А, но, видимо, чиновников этот момент не смущает.

Если уж нет средств на капитальный ремонт многострадальной двухэтажки, почему не обшить ее снаружи новый материалом, как сделали на других домах по той же Мауленова? В отделе жилищных отношений нам прямо ответили, что программа по улучшению внешнего облика города направлена на дома вдоль улиц, а не внутри дворов. Интересный подход с учетом того, что в каждой дом, старый он или новый, живут люди. И целью ремонтов должно быть улучшение качества их жизни в старых домах, а не внешняя красота зданий, которой смогут любоваться чиновники, отчитываясь о проделанной работе.

Не очевидная аварийность?

Что касается признания дома аварийным, то эта процедура тоже связана с существенными расходами для жильцов и бюрократической волокитой.

"Жители должны нанять частную организацию, которая проведет обследование дома и признает его аварийным. Потом нужно обратиться с письмом в наш отдел и просьбой признать дом аварийным по таким-то причинам. Дальше мы вынесем этот вопрос на заседании комиссии. И если она в итоге согласится с утверждением частной организации, мы сможем признать дом аварийным", - рассказал о процедуре заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная.

По его словам после того, как дом признают аварийным, жильцам смогут предложить квартиры в других домах, но только арендные. Правда с правом выкупа. С прошлого года, согласно Закону “О жилищных отношениях”, арендные квартиры можно выкупать по остаточной стоимости. Однако такую квартиру тоже сначала нужно дождаться, встав в специальную очередь, даже после того, как дом официально признают аварийным.

Акимат Костаная объявит тендер на покупку арендных квартир для определенного количества жильцов, которым на это время нужно будет где-то проживать. Государственная закупка может занять несколько месяцев, а то и больше, ведь продавец должен выполнить ряд условий. Главное из них количество квадратных метров, положенное на одного члена семьи в арендной квартире, должно быть не меньше 15 и не больше 18. Непростое условие, как для потенциального продавца, так и для претендующих на арендное жилье людей. Если человек прожил большую часть в хорошей большой квартире, вряд ли ему захочется жить в "клетушке". Это существенный момент, из-за которого многие жители старых домов сами не соглашаются на арендные квартиры. При этом в акимате настаивают на прохождении всей процедуры, которая вновь встанет жильцам в копеечку. Однако если у дома обвалится еще часть стены или лестничный пролет, и все это придется на холода, акимату наверняка придется предпринять какие-то экстренные меры. Но все это уже будет в большой спешке и на фоне большого жилищного скандала.

Дамоклов меч ветхого жилья

Оказывается, что программа реновации жилищного фонда, которая должна реализовывать в стране с 2022 по 2025 годы, утратила свою силу. Так нам объяснили в отделе жилищных отношений акимата Костаная. В связи с чем некоторым жителям города приходится по сей день проживать даже в официально признанных аварийными домах. Таких в областном центре насчитывается всего пять на трех улицах. Все они прошли процедуру признания того, что несущая конструкция зданий утратила свои свойства и жилье может быть небезопасным.

Но по факту таких домов в областном центре гораздо больше, уверяют жильцы двухэтажки по ул. Мауленова, 9А. Они сообщили, что готовы судиться с акиматом Костаная. По их словам, официальное признание дома аварийным, по сути, чистая формальность. Есть деньги у жильцов, документ об этом можно легко получить, нет денег, дом так и будет считаться пригодным для жилья, хотя на деле у него может рухнуть часть стены, как в их случае.

В Костанае есть с десяток довольно старых двух - и трехэтажек. Нпример - дом по пр. Аль-Фараби, 141/6, которому в этом году исполнилось 67 лет, его называют одним из самых старых. Недавно жильцы тоже пожаловались на протекающую кровлю и ветхий фундамент. Но официального статуса аварийного дом так и не получил, потому что у жильцов тоже нет денег на обследование. Кстати, 67-летний дом также расположен внутри дворов, поэтому, видимо, не особо интересует власти.

Отметим, что параллельно с проблемой ветхого жилья в Костанае идут скандалы с застройкой центра города новыми высотками. Ради двух из них недавно снесли детский стадион "Жастар" и планируют, несмотря на возмущения жильцов, снести трехэтажный дом, на месте которого будет парковка для самого высокого дома Костаная в ЖК "Васильевский".

Не лучше ли возводить новостройки на месте ветхого жилья, закрыв сразу две городские проблемы - обеспечить людей жильем и избавиться от старых домов? Земля под новостройки в центре Костаная давно была выкуплена частными компаниями, ответили нам в отделе архитектуры города. Окраины, делаем выводы, никого не интересуют, поэтому проблема ветхого и аварийного жилья будет висеть над местными чиновниками как Дамоклов меч. Главное, чтобы до реальной беды не дошло в преддверии холодов...

Фото и видео: Аскар Кенжетаев.