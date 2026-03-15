Мы проявляем неизменное уважение иранскому народу – Токаев
Глава государства обозначил позицию Казахстана в отношении Ирана, отвечая на вопрос журналистов после голосования на участке Референдума, передает BAQ.KZ.
По его словам, все конфликты должны решаться мирными и дипломатическими средствами.
«Казахстан известен своим миролюбием. Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается Президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива» – сказал Президент.
Он также выразил теплые слова в адрес иранского народа: «У нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной».
