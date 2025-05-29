Мы рассматриваем Казахстан как очень важного партнера Италии - Мелони
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Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони провели короткую беседу в столичном аэропорту, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул что Италия для Казахстана важный торговый партнер в Европе.
– Для нас большая честь принимать Вас с визитом в Казахстане. Уверен, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса нашим двусторонним отношениям. Италия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Европе. Вчера и сегодня в Астане состоялся бизнес-форум с участием многочисленных итальянских предпринимателей. Мы высоко ценим Ваше содействие в развитии деловых связей между нашими странами, - отметил президент.
В свою очередь Джорджа Мелони отметила важность укрепления отношений с Казахстаном.
– Я очень рада впервые посетить Вашу страну. Как Вы сказали, между нашими странами сложились очень хорошие отношения, но всегда есть возможность добиться большего. Мы рассматриваем Казахстан в качестве очень важного партнера Италии и всей Европы. Кроме того, в настоящее время центральноазиатский регион приобрел стратегическое значение. Благодарю Вас за организацию первого саммита "Италия – Центральная Азия" на уровне глав государств. Думаю, что этот саммит может стать историческим в наших отношениях с регионом. В это непростое время нам очень важно укреплять сотрудничество на всех уровнях, - сказала Мелони.
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