Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони провели короткую беседу в столичном аэропорту, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул что Италия для Казахстана важный торговый партнер в Европе.

– Для нас большая честь принимать Вас с визитом в Казахстане. Уверен, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса нашим двусторонним отношениям. Италия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Европе. Вчера и сегодня в Астане состоялся бизнес-форум с участием многочисленных итальянских предпринимателей. Мы высоко ценим Ваше содействие в развитии деловых связей между нашими странами, - отметил президент.

В свою очередь Джорджа Мелони отметила важность укрепления отношений с Казахстаном.