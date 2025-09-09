На сегодняшнем заседании Правительства, посвящённом реализации положений Послания Президента на 2025 год, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обозначил ключевые приоритеты в сфере социальной политики, передает BAQ.KZ.

Главный акцент — эффективность мер поддержки и борьба с иждивенческими настроениями.

Глава Кабмина поручил Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами разработать единый стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря текущего года. По его словам, существующая система требует коренной оптимизации:

"Надо провести оптимизацию всех социальных льгот и выплат.

Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества.

Задача Правительства – создать условия, а наши граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать свою семью, вносить собственный вклад в развитие страны. Государство же должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он также отметил, что для повышения адресности и прозрачности системы необходим новый уровень контроля и мониторинга, основанный на цифровых технологиях и искусственном интеллекте.

"Для этого должны быть выстроены кардинально новые методы контроля и мониторинга госуслуг во всех сферах экономики путем глубокого внедрения цифровизации и технологий искусственного интеллекта", — добавил Премьер-министр.

В этой связи Министерству труда совместно с Министерством цифровизации поручено до 1 ноября внедрить Единую цифровую платформу социальной сферы, которая станет ядром новой системы оценки и предоставления соцуслуг.

Дополнительно государственные органы должны обеспечить оперативное согласование законопроекта по внесению изменений в Социальный кодекс. Документ предусматривает внедрение механизмов социального аудита, что позволит отслеживать эффективность и справедливость расходования бюджетных средств в социальной сфере.