Мы сохраним социальную справедливость - Олжас Бектенов
Будут приниматься меры по противодействию психологии иждивенчества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На сегодняшнем заседании Правительства, посвящённом реализации положений Послания Президента на 2025 год, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обозначил ключевые приоритеты в сфере социальной политики, передает BAQ.KZ.
Главный акцент — эффективность мер поддержки и борьба с иждивенческими настроениями.
Глава Кабмина поручил Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами разработать единый стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря текущего года. По его словам, существующая система требует коренной оптимизации:
"Надо провести оптимизацию всех социальных льгот и выплат.
Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества.
Задача Правительства – создать условия, а наши граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать свою семью, вносить собственный вклад в развитие страны. Государство же должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Он также отметил, что для повышения адресности и прозрачности системы необходим новый уровень контроля и мониторинга, основанный на цифровых технологиях и искусственном интеллекте.
"Для этого должны быть выстроены кардинально новые методы контроля и мониторинга госуслуг во всех сферах экономики путем глубокого внедрения цифровизации и технологий искусственного интеллекта", — добавил Премьер-министр.
В этой связи Министерству труда совместно с Министерством цифровизации поручено до 1 ноября внедрить Единую цифровую платформу социальной сферы, которая станет ядром новой системы оценки и предоставления соцуслуг.
Дополнительно государственные органы должны обеспечить оперативное согласование законопроекта по внесению изменений в Социальный кодекс. Документ предусматривает внедрение механизмов социального аудита, что позволит отслеживать эффективность и справедливость расходования бюджетных средств в социальной сфере.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе