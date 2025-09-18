На закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане выступил Патриарх Московский и всея Руси Кириллл, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Он отметил, что доволен как самим фактом проведения форума, так и его результатами. По словам Патриарха, в Астане удалось сформировать атмосферу доверия и единства благодаря поддержке властей Казахстана и активистов, участвовавших в подготовке мероприятия.

"Мы действительно создали глобальную межрелигиозную платформу, когда люди, принадлежащие к разным религиям, трудятся вместе ради мира и процветания. Несмотря на богословские различия, религиозные лидеры действовали как одна семья, и это свидетельствует о близости наших позиций", – заявил он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что такие встречи позволяют активно участвовать в решении мировых проблем, стоящих на повестке дня всего человечества. Он выразил особую благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за личное участие в организации форума, а также жителям страны за гостеприимство и поддержку.