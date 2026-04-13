В центре левого берега Астана произошел пожар в жилом комплексе по улице Туркестан. Возгорание произошло в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже. По данным ДЧС, к моменту прибытия первых подразделений огонь полностью охватил жильё. Очевидцы рассказали подробности ночного пожара, произошедшего в одной из квартир: по их словам, люди просыпались от дыма и криков, а эвакуация проходила в условиях сильного стресса, передает BAQ.kz.

Жители дома, где произошёл пожар на левом берегу Астаны, до сих пор вспоминают ту ночь. Мы собрали их рассказы из соцсетей - о дыме, криках за стеной, попытках спасти соседей и причинах трагедии.

«Треск, как от костра и еле стонущий голос»

По словам одной из жительниц дома, она вернулась домой поздно ночью и уснула, однако около 01:17 проснулась от странного треска.

«Приехала ночью домой уставшая, после тренинга и посиделки с коллегами и без сил легла спать. До этого я 2 недели очень мало спала и силы были на исходе. Спонтанно просыпаюсь среди ночи 01:17 где-то и в тишине слышу треск, будто звук костра, я подумала что в розетке что-то снова дало сбой и оно наверное и пошла полусонная всё вытаскивать с розетки. Но там ничего не было. Протёрла глаза и только тогда заметила клубок дыма в квартире и еле слышный стонущий голос».

Выбежав на лестничную площадку, она увидела, что подъезд заполнен дымом, и поняла, что горит соседняя квартира.

«Я резко выбежала на лестничную и увидела что там всё дымом заполнено и тогда я поняла что соседская квартира за стенкой горит. Сердце сжалось, я быстро побежала к их квартире и начала стучать в дверь и кричать им, никто не подходил к двери, тогда я начала стучать в двери соседей громко с криками, пробежалась по всем соседям, никто не открывал двери, я беспрерывно стучала всем со всей силы, внутри страх, тревога, попутно не могла дозвониться в 101».

«Что вы стоите? Тут квартира горит?»

Позже одна из семей открыла дверь, и люди начали выходить на площадку.

«Тут одни из соседей - семейная пара открыла дверь. Они не понимали и спрашивали что происходит? Я говорила, вы что не видите что мы горим, у соседей возгорание, надо что-то делать срочно, помочь. Следом, одна за другой и другие соседи начали выходить. И все в недоумении были. Я в сильном стрессе начала на них кричать: что вы стоите? Тут квартира горит? Мужчины, что-то сделайте, там человек может умереть! Внутри человек кричала и молила я их. Один из мужчин: что мы сделаем? У нас лома нету же».

Очевидцы пытались действовать самостоятельно, понимая, что люди внутри могут быть без сознания.

«Я потом поняла, что все спали и надышались угарного газа, из-за этого долго просыпались и реагировали, мозг уже по-другому себя вел. Я набрала снова в 101 и побежала в свою квартиру, сообщила о пожаре, а через стену не прекращались стонущие звуки».

Эвакуация жильцов и сложность с доступом

По словам женщины, пожарные прибыли достаточно быстро и начали эвакуацию жильцов.

«Пожарная очень быстро среагировала, я начала звонить, просить приехать коллегу и начала искать свою кошку, взяла её в руку и в спортивке вышла на площадку. Мужчины пытались дверь открыть и соседи шли спускаться вниз по лестнице, с нашего 15-го этажа. Один из мужчин, подошел ко мне сказал выходить срочно на улицу. Когда я начала идти туда, пожарные уже забежали и пошли ломать и открывать дверь, нас всех отправили вниз. Соседи начали трубить всем по возможности и писать в наши чаты».

На улице уже находились экстренные службы, однако возникли сложности с доступом техники.

«Мы вышли на улицу и увидели что много пожарных, скорых и полицейских машин стоят вокруг нашего дома. А дым из окна всё усиливался. Тут мы узнаем, что кто-то машиной перегородил путь и машина пожарная с водой не могла быстро заехать ближе к дому. Чтобы с уличной стороны начать тушение. Этого человека нашли и они заехали. Мы молились, рядом со мной уже была коллега, и я увидев её не сдержалась и разрыдалась трясясь от страха».

В ходе спасательной операции из квартиры была вынесена женщина.

«Тут вытаскивают нашу соседку с этой квартиры всю в ожогах и занесли в скорую машину. Мы начали спрашивать про детей. Ведь все соседи с 15-го и не только знали что у неё 3-е маленьких деток. Нам сообщили что она одна была. Тревога начала отпускать, соседка жива, детей дома не было и всё обошлось думали мы».

Однако позже стало известно о трагическом исходе.

«И в этот момент только я узнала, что дети соседки умерли при пожаре… Нам сказали что они от угарного газа умерли ещё до открытия двери пожарными. Я не могла остановить слезы, я каждый день слышала голоса этих детей за стенкой, их детские шалости, так как слышимость у нас очень большая».

«Обломки и везде вода»

По информации ДЧС, дверь горящей квартиры была закрыта на два замка, из-за чего спасателям пришлось вскрывать её с помощью специальных инструментов. Жильцы также рассказали о сложных условиях внутри подъезда во время эвакуации.

«Мы с коллегой одними из первых записались и зашли в дом, начали подниматься по лестнице на 15 этаж, стоял невероятно сильный запах гари и местами на ступеньках кровь. Мы в испуге смотрели проходя на кровь, не зная чья она. Каждые 3-4 этажа мы выходили на балкон подышать, так как запах гари был невыносим». «Дошли до нашего 15-го этажа, угарного газа было больше. С лестничной площадки на выходе балкона лежал кусок платья сгоревший местами, а подъезд весь черный от пожара и темнота, будто мы зашли в сгоревший домик в обломках, так как непонятные обломки лежали на полу и везде вода».

Другие очевидцы о пожаре

Жители дома, где произошёл пожар, делиятся своими версиями и наблюдениями о том, что могло повлиять на развитие трагедии.

Одна из очевидиц считает, что ключевую роль могла сыграть работа системы пожарной сигнализации. По её мнению, при своевременном и корректном срабатывании датчиков последствия могли быть менее тяжёлыми.

«Если бы датчики в “Коркем 3” сработали слаженно, от угарного газа не погибло бы трое детей. Машина закрыла доступ, и пожар тут же не смогли ликвидировать - целых 20 минут квартира горела».

По словам другой жительницы, трагедия, вероятно, произошла из-за воздействия угарного газа ещё до того, как спасатели смогли попасть внутрь квартиры. Она обращает внимание на то, что пожарные проникали именно через дверь, а не через окна.

«Думаю, умерли от угарного газа, а не от ожогов ещё до прибытия пожарных. Повторюсь: через дверь входили пожарные, не через окно. Через дверь вошли и спасли мать детей, детей уже было невозможно спасти».

Она также подчёркивает, что угарный газ действует быстро и может лишить людей возможности вовремя среагировать на опасность.

Ещё одна очевидица описывает, как в первые минуты пожара жильцы могли не осознавать происходящее, так как многие находились во сне.

По её словам, именно попытки жильцов самостоятельно оповестить друг друга стали одной из первых реакций до прибытия экстренных служб.

В настоящее время по факту пожара проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы для установления причин возгорания.

В акимате Есильского района сообщили, что в подъезде и на пострадавшем этаже будут проведены восстановительные работы. Также родственникам погибших оказывается необходимая помощь.

После завершения вентиляционных работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры.