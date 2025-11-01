Форум стратегических партнёров "Казахстан – территория академического образования", прошедший в Астане, стал знаковым событием не только для отечественной системы высшего образования, но и для международного академического сообщества. Площадка объединила представителей ведущих университетов мира, исследовательских центров, рейтинговых агентств и бизнеса. Главная тема форума – как образование и наука становятся стратегическими драйверами развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и технологических прорывов.

О результатах форума, о "дипломатии ценностей" и о том, как Казахстан превращает высшее образование в экономически эффективную отрасль, в интервью BAQ.KZ с министром науки и высшего образования Республики Казахстан Саясатом Нурбеком.

– Господин Нурбек, форум "Казахстан – территория академического образования" вызвал большой международный интерес. Почему это событие стало столь важным именно сейчас?

– Форум – не просто очередная конференция. Это стратегическая платформа, где вырабатываются реальные решения. Сегодня Казахстан стоит на пороге новой технологической эпохи – и мы осознанно делаем ставку на знания, науку и образование как ключевые ресурсы будущего.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении подчеркнул: образование и наука – это дипломатия ценностей, объединяющая народы. И это не просто метафора. В современном мире именно академическое сотрудничество становится тем пространством, где государства учатся понимать друг друга, делятся опытом, формируют доверие.

Мы собрали в Астане руководителей более 40 университетов из США, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Азербайджана, Турции, а также представителей международных рейтинговых агентств QS и Times Higher Education. Впервые за долгое время Казахстан не просто участвует в глобальной повестке, а задаёт её.

– Президент Токаев отметил, что образование и наука – это сферы стратегического значения. Как Казахстан укрепляет свои позиции на этом направлении?

– Казахстан проходит очень глубокую институциональную трансформацию. За последние пять лет финансирование науки и образования выросло в три раза – и это не просто рост бюджета, это смена философии. Мы перестаём воспринимать образование как "социальную нагрузку" – это уже полноценная отрасль экономики, которая создаёт рабочие места, формирует человеческий капитал и экспортирует знания.

Сегодня университеты должны быть не только центрами обучения, но и площадками инноваций, бизнес-партнёрства и технологического развития. Принят Закон "О науке и технологической политике", учреждён Национальный совет по науке и технологиям при Президенте, создана новая система исследовательских грантов.

Мы предоставили вузам академическую и финансовую автономию. Это позволяет им выстраивать индивидуальные стратегии, создавать стартапы, формировать собственные исследовательские школы и международные альянсы.

Миссия университетов меняется. Они становятся фабриками будущего – не в метафорическом, а в буквальном смысле. Именно там рождаются новые идеи, технологии, формы мышления.

– Вы часто упоминаете о формировании Казахстана как академического центра Евразии. Что стоит за этой концепцией?

– Это стратегическая идея, над которой мы работаем системно.

Казахстан – страна с высоким демографическим потенциалом и уникальным географическим положением. Мы находимся в центре Евразии и можем стать мостом между Востоком и Западом – не только в экономическом, но и в образовательном смысле.

Наша цель – сделать Казахстан региональным образовательным хабом. Это не лозунг, а конкретная программа действий. Уже открыто 33 филиала зарубежных вузов, в том числе МГИМО, Российский химико-технологический университет имени Менделеева, De Montfort University, Woosong University и другие.

Обучение в них ведётся на трёх языках – английском, русском и китайском, при этом обязательными остаются курсы по казахскому языку и истории Казахстана. Мы делаем это сознательно: чтобы иностранные студенты понимали культуру и ценности нашей страны.

Сегодня в Казахстане обучается более 31 тысячи иностранных студентов – это рекордный показатель. К 2029 году мы планируем увеличить их число до 100 тысяч. Для этого упрощаем визовый режим, строим новые общежития, внедряем программы трудоустройства иностранных выпускников.

По сути, мы создаём образовательное пространство, где Казахстан становится центром притяжения для молодых талантов со всего региона.

– Один из акцентов форума – искусственный интеллект. Как эта тема интегрируется в систему образования и науки Казахстана?

– Искусственный интеллект – не просто модное слово. Это ключевая технология XXI века, которая меняет экономику, медицину, коммуникации и, конечно, образование.

В Казахстане запущена масштабная программа AI-Sana, и на сегодняшний день её прошли более 540 тысяч студентов. Курсы по ИИ введены в школах и университетах как обязательная дисциплина. Но наша цель – не просто научить студентов кодить или пользоваться ChatGPT. Мы формируем культуру ответственного применения технологий, чтобы будущее поколение осознавало этические, философские и социальные последствия цифровой революции.

Благодаря инициативе Президента Токаева Казахстан стал первой страной региона, запустившей пилотный проект с компанией OpenAI. Мы внедряем инструменты ChatGPT в образовательный процесс, чтобы сделать обучение более персонализированным, гибким и эффективным. Это шаг к новому типу образования – "образованию без границ", где технологии помогают раскрывать человеческий потенциал.

– Казахстан активно развивает международные партнёрства. Какова роль Совета стратегических партнёров в этой системе?

– Совет стратегических партнёров – это площадка, где мы координируем политику и формируем долгосрочные альянсы с ведущими университетами мира. За два года Совет собрался трижды и стал важным инструментом постоянного диалога.

Мы обсуждаем не только академическую мобильность, но и трансфер технологий, совместные исследовательские проекты, патентование, коммерциализацию науки. Как я говорил в своём докладе на форуме, университеты должны стать мощными двигателями инноваций, соединяющими научные открытия с промышленными решениями.

Мы строим не просто систему образования, а экосистему – где студент может стать исследователем, а исследователь – предпринимателем.

– Частный сектор становится всё более активным участником образовательной политики. Как строится это взаимодействие?

– Современные университеты – это не только академия, это бизнес-модель. Мы видим, как крупные казахстанские компании инвестируют в образование. Бизнес профинансировал открытие филиала РХТУ имени Менделеева в Таразе, университетские лаборатории, мастерские Лу Баня в сфере инженерии, программы подготовки кадров для ядерной отрасли совместно с МИФИ. Эта синергия даёт колоссальный эффект. Университеты становятся частью реальной экономики, а бизнес – источником технологического обновления. Мы выстраиваем модель, при которой образование становится инструментом экономического роста, создавая новые рабочие места и компетенции.

– Президент Токаев уделил особое внимание программам "Национальный фонд – детям" и "Келешек". Почему эти инициативы так важны для системы образования?

– Эти программы – пример новой философии социальной справедливости. Каждый ребёнок получает возможность стать совладельцем национального капитала и направить эти средства на образование или жильё. Это инвестиции в человеческий потенциал, а значит – в устойчивость общества.

"Келешек" позволяет родителям, государству и бизнесу совместно формировать образовательные накопления. Это долгосрочный инструмент, который создаёт чувство сопричастности и уверенности в будущем.

Мы хотим, чтобы образование воспринималось не как привилегия, а как базовое право, подкреплённое финансовыми и институциональными гарантиями.

– Как Вы видите развитие высшего образования Казахстана в ближайшие 10 лет?

– Я убеждён, что Казахстан войдёт в десятку ведущих образовательных центров Евразии. Нас ждёт серьёзная трансформация университетов – от классической модели к исследовательской и предпринимательской. Мы будем наращивать экспорт образовательных услуг, укреплять международные рейтинги, развивать англоязычные и цифровые программы.

Но самое главное – сохранить человеческое измерение. Технологии приходят и уходят, а миссия образования остаётся прежней – служить человеку, развивать мышление, формировать ценности и воспитывать лидеров.

Как говорится в древней пословице: "Общество становится великим, когда люди сажают деревья, в тени которых им не суждено сидеть". Сегодня Казахстан сажает именно такие деревья – деревья образования, науки и возможностей. Под их сенью вырастет поколение, которое сделает нашу страну сильной, справедливой и конкурентоспособной.