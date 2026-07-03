«Мы услышали сильный треск»: в Семее дом рядом со стройкой пошёл глубокими трещинами

Жители многоэтажного дома в Семее боятся за собственные жизни, так как их единственное жильё покрылось глубокими трещинами, а в некоторых квартирах стены отошли от пола. Люди связывают происходящее со строительством нового рынка напротив и опасаются, что их дом, оказавшийся в эпицентре бурной коммерческой жизни, не выдержит соседства с масштабной застройкой. Сейчас несколько десятков семей вынуждены ждать результата экспертизы и ответа на главный вопрос - насколько безопасно оставаться под крышей собственного дома, в котором побывал и корреспондент BAQ.KZ.

Трёхэтажка по адресу Чехова, 26 давно превратилась в городской парадокс. Она единственная из жилых строений стоит в центре крупнейшего оптового рынка Семея, и больше напоминает жилой корабль, брошенный в море коммерции. Всё остальное вокруг - бизнес.

На днях жители обеспокоились состоянием своего дома. На его стенах появились длинные и глубокие трещины. Люди говорят, что дом осел, а полы накренились на несколько градусов.

Это произошло 1 июля, в тот момент, когда через дорогу проводили работы по грейдеровке, где закладывают основу под здание для рынка, который около 30 лет работал под открытым небом.

Фото Альбина Халел

«Мы услышали сильный треск и выбежали на улицу. Сначала не поняли, что произошло, а затем увидели на стене со стороны улицы и в подъезде большие трещины. Такие же огромные трещины появились на стенах наших квартир. Штукатурка обвалилась на пол. С тех пор мы переживаем за свою жизнь и за будущее наших детей. Мы думаем, теперь жить здесь небезопасно», - поделились своими тревогами жители, которые устроили экскурсию по местным проблемам.



Жительница дома по имени Шынар показала нам состояние своей квартиры на третьем этаже.

Фото Альбина Халел

Когда мы поднимались, то увидели трещину в подъезде. А в квартире убедились, что ситуация действительно тревожная. Между полом и стеной на кухне образовалась солидная щель, в которую легко помещается ладонь.

«Я каждый день протираю полы на кухне и знаю, как всё было раньше. После этого случая я обнаружила эту огромную щель в полу, и поняла, что дом сильно пострадал, словно завалился. Признаюсь, больше я не чувствую себя здесь безопасно. Возможно, придётся искать съёмное жильё, у меня маленькая дочь. Я переживаю за нас», - рассказала семейчанка.

Фото Альбина Халел

Фото Альбина Халел

Дом со всех сторон «зажат» торговыми рядами, складами, павильонами. Первый этаж занимает бизнес. Со стороны фасада - оживлённая дорога и входные группы: магазины, салоны. Со стороны двора - столовая и магазин крепежей, на вывеске которого надпись, которая сейчас звучит иронично: «Держимся крепко». Жилые квартиры занимают второй и третий этажи углового здания.

На первый взгляд - это тихий уютный дворик с цветочными клумбами. Но если присмотреться, здесь нет места для игр и неспешных прогулок. Даже детская площадка со временем уступила место бизнесу.

Фото Альбина Халел

«Днём я не могу заехать сюда на своём автомобиле, да и выехать сложно. Потому что грузовики и легковые машины идут огромным потоком, многие заезжают в наш двор для разгрузки и загрузки товара», - рассказывает владелица квартиры.

Отпускать детей одних тоже небезопасно. Двор давно стал проходным. В двух подъездах нет домофона и даже металлической двери с кодовым замком, так как они создают препятствия для бизнеса и мешают арендаторам жилых квартир.

Фото Альбина Халел

Старожилы говорят, что в 90-х здесь располагался преимущественно жилой сектор. Проблемную трёхэтажку всегда окружили частные подворья. Сейчас на их месте построены магазины и склады, в редких сохранившихся избушках тоже развернулись предприниматели.

По данным жилищной инспекции города Семей, это дом построен в 1962 году. Официально ему 64 года. А вот жители уверяют, что дом намного старше и ему не меньше 80 лет. В пользу этой версии «говорят» кирпичные стены, выглядывающие из-под старой штукатурки: видна арочная кладка характерна для сталинской постройки. Ещё одна очевидная деталь - высокое вертикальное окно лестничной клетки с деревянными переплётами. Такие проектировали для жилой архитектуры 1930-1950 годов, когда большие окна в подъездах делали для естественного освещения лестничных маршей.

Фото Альбина Халел

Кстати, в квартирах и подъездах дома - деревянные полы. Комнаты просторные, а окна большие.

Как бы то ни было, дом однозначно является ветхим, поскольку по официальной и неофициальной версии давно перешагнул полувековой рубеж.

А вот аварийным его не признали. В декабре 2025 года Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции г. Семей проводил техническое обследование этого многоквартирного дома. По результатам он имеет статус предаварийного.

«Согласно выданному техническому заключению, дом по адресу Чехова, 26 признан находящимся в предаварийном состоянии, то есть в обязательном порядке требуется проведение капитального ремонта, восстановление в соответствии с рекомендациями технического заключения», - прокомментировали в отделе жилищных отношений.

Фото Альбина Халел

Жители уверены, что после этого случая дом пополнил список аварийных объектов Семея. Со своей проблемой они обратились к акиму Семея Адлету Кожанбаеву.

«Аким посоветовал нам заказать независимую экспертизу. Если дом признают аварийным, то будут предлагать его на реновацию, а жителям - встать на очередь за жильём. Если нет - то делать ремонт несущих стен надо самим. Стройку рынка никто останавливать не будет, так как она проходит по государственной программе. Причём стройка только в самом начале», - рассказали о нынешнем положении жители дома по Чехова, 26.

И тут многие собственники квартир задают вопрос: на какие средства ремонтировать дом, если многие бизнесмены, которые базируются на пером этаже, не помогают даже с благоустройством?

Фото Альбина Халел

А между тем, строительство рынка «Смокк» в самом разгаре. Впереди - масштабные работы по монтажу каркаса.

«В соответствии с Законом «О регулировании торговой деятельности» и дорожной картой, утверждённой Министерством торговли и интеграции, в области Абай планируется поэтапная модернизация трёх крупных рынков - «Мереке», «Смокк» и «Акшын». Согласно дорожной карте, рынок «Смокк» планируется обновить до конца 2026 года», - прокомментировал руководитель областного Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков.

Жители трёхэтажки по соседству с рынком переживают из-за предстоящих работ. Особенно процесса забивания свай в землю. Если это вызовет сильную вибрацию, то их дом может пострадать ещё больше.