«Мы услышали сильный треск»: в Семее дом рядом со стройкой пошёл глубокими трещинами
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Жители многоэтажного дома в Семее боятся за собственные жизни, так как их единственное жильё покрылось глубокими трещинами, а в некоторых квартирах стены отошли от пола. Люди связывают происходящее со строительством нового рынка напротив и опасаются, что их дом, оказавшийся в эпицентре бурной коммерческой жизни, не выдержит соседства с масштабной застройкой. Сейчас несколько десятков семей вынуждены ждать результата экспертизы и ответа на главный вопрос - насколько безопасно оставаться под крышей собственного дома, в котором побывал и корреспондент BAQ.KZ.
Трёхэтажка по адресу Чехова, 26 давно превратилась в городской парадокс. Она единственная из жилых строений стоит в центре крупнейшего оптового рынка Семея, и больше напоминает жилой корабль, брошенный в море коммерции. Всё остальное вокруг - бизнес.
На днях жители обеспокоились состоянием своего дома. На его стенах появились длинные и глубокие трещины. Люди говорят, что дом осел, а полы накренились на несколько градусов.
Это произошло 1 июля, в тот момент, когда через дорогу проводили работы по грейдеровке, где закладывают основу под здание для рынка, который около 30 лет работал под открытым небом.
«Мы услышали сильный треск и выбежали на улицу. Сначала не поняли, что произошло, а затем увидели на стене со стороны улицы и в подъезде большие трещины. Такие же огромные трещины появились на стенах наших квартир. Штукатурка обвалилась на пол. С тех пор мы переживаем за свою жизнь и за будущее наших детей. Мы думаем, теперь жить здесь небезопасно», - поделились своими тревогами жители, которые устроили экскурсию по местным проблемам.
Жительница дома по имени Шынар показала нам состояние своей квартиры на третьем этаже.
Когда мы поднимались, то увидели трещину в подъезде. А в квартире убедились, что ситуация действительно тревожная. Между полом и стеной на кухне образовалась солидная щель, в которую легко помещается ладонь.
«Я каждый день протираю полы на кухне и знаю, как всё было раньше. После этого случая я обнаружила эту огромную щель в полу, и поняла, что дом сильно пострадал, словно завалился. Признаюсь, больше я не чувствую себя здесь безопасно. Возможно, придётся искать съёмное жильё, у меня маленькая дочь. Я переживаю за нас», - рассказала семейчанка.
Дом со всех сторон «зажат» торговыми рядами, складами, павильонами. Первый этаж занимает бизнес. Со стороны фасада - оживлённая дорога и входные группы: магазины, салоны. Со стороны двора - столовая и магазин крепежей, на вывеске которого надпись, которая сейчас звучит иронично: «Держимся крепко». Жилые квартиры занимают второй и третий этажи углового здания.
На первый взгляд - это тихий уютный дворик с цветочными клумбами. Но если присмотреться, здесь нет места для игр и неспешных прогулок. Даже детская площадка со временем уступила место бизнесу.
«Днём я не могу заехать сюда на своём автомобиле, да и выехать сложно. Потому что грузовики и легковые машины идут огромным потоком, многие заезжают в наш двор для разгрузки и загрузки товара», - рассказывает владелица квартиры.
Отпускать детей одних тоже небезопасно. Двор давно стал проходным. В двух подъездах нет домофона и даже металлической двери с кодовым замком, так как они создают препятствия для бизнеса и мешают арендаторам жилых квартир.
Старожилы говорят, что в 90-х здесь располагался преимущественно жилой сектор. Проблемную трёхэтажку всегда окружили частные подворья. Сейчас на их месте построены магазины и склады, в редких сохранившихся избушках тоже развернулись предприниматели.
По данным жилищной инспекции города Семей, это дом построен в 1962 году. Официально ему 64 года. А вот жители уверяют, что дом намного старше и ему не меньше 80 лет. В пользу этой версии «говорят» кирпичные стены, выглядывающие из-под старой штукатурки: видна арочная кладка характерна для сталинской постройки. Ещё одна очевидная деталь - высокое вертикальное окно лестничной клетки с деревянными переплётами. Такие проектировали для жилой архитектуры 1930-1950 годов, когда большие окна в подъездах делали для естественного освещения лестничных маршей.
Кстати, в квартирах и подъездах дома - деревянные полы. Комнаты просторные, а окна большие.
Как бы то ни было, дом однозначно является ветхим, поскольку по официальной и неофициальной версии давно перешагнул полувековой рубеж.
А вот аварийным его не признали. В декабре 2025 года Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции г. Семей проводил техническое обследование этого многоквартирного дома. По результатам он имеет статус предаварийного.
«Согласно выданному техническому заключению, дом по адресу Чехова, 26 признан находящимся в предаварийном состоянии, то есть в обязательном порядке требуется проведение капитального ремонта, восстановление в соответствии с рекомендациями технического заключения», - прокомментировали в отделе жилищных отношений.
Жители уверены, что после этого случая дом пополнил список аварийных объектов Семея. Со своей проблемой они обратились к акиму Семея Адлету Кожанбаеву.
«Аким посоветовал нам заказать независимую экспертизу. Если дом признают аварийным, то будут предлагать его на реновацию, а жителям - встать на очередь за жильём. Если нет - то делать ремонт несущих стен надо самим. Стройку рынка никто останавливать не будет, так как она проходит по государственной программе. Причём стройка только в самом начале», - рассказали о нынешнем положении жители дома по Чехова, 26.
И тут многие собственники квартир задают вопрос: на какие средства ремонтировать дом, если многие бизнесмены, которые базируются на пером этаже, не помогают даже с благоустройством?
А между тем, строительство рынка «Смокк» в самом разгаре. Впереди - масштабные работы по монтажу каркаса.
«В соответствии с Законом «О регулировании торговой деятельности» и дорожной картой, утверждённой Министерством торговли и интеграции, в области Абай планируется поэтапная модернизация трёх крупных рынков - «Мереке», «Смокк» и «Акшын». Согласно дорожной карте, рынок «Смокк» планируется обновить до конца 2026 года», - прокомментировал руководитель областного Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков.
Жители трёхэтажки по соседству с рынком переживают из-за предстоящих работ. Особенно процесса забивания свай в землю. Если это вызовет сильную вибрацию, то их дом может пострадать ещё больше.
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