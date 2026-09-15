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  • «Мы вас любим»: Димаш обратился к Селин Дион после ее возвращения на сцену

«Мы вас любим»: Димаш обратился к Селин Дион после ее возвращения на сцену

15 Сентября 2026, 01:46
АВТОР
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из соцсетей 15 Сентября 2026, 01:46
15 Сентября 2026, 01:46
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Фото: из соцсетей

Казахстанский певец Димаш Кудайберген записал видеообращение к Селин Дион после ее возвращения на сцену с сольным концертом в Париже. Артист признался, что был рад вновь увидеть певицу на сцене и услышать ее голос.

Я очень счастлив видеть вас снова на сцене и слышать, как прекрасно вы звучите, как всегда. Ваш голос и ваша музыка вдохновили миллионы людей по всему миру, в том числе меня, — сказал Димаш.

Он также поблагодарил Дион за вклад в мировую музыку и назвал ее «живой легендой».

Я очень надеюсь, что вы чувствуете себя так же прекрасно, как звучите. Мы вас очень уважаем и любим. Пусть Бог благословит вас и подарит вам долгую и счастливую жизнь, — добавил певец.

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