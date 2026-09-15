«Мы вас любим»: Димаш обратился к Селин Дион после ее возвращения на сцену
15 Сентября 2026, 01:46
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15 Сентября 2026, 01:4615 Сентября 2026, 01:46
147Фото: из соцсетей
Казахстанский певец Димаш Кудайберген записал видеообращение к Селин Дион после ее возвращения на сцену с сольным концертом в Париже. Артист признался, что был рад вновь увидеть певицу на сцене и услышать ее голос.
Я очень счастлив видеть вас снова на сцене и слышать, как прекрасно вы звучите, как всегда. Ваш голос и ваша музыка вдохновили миллионы людей по всему миру, в том числе меня, — сказал Димаш.
Он также поблагодарил Дион за вклад в мировую музыку и назвал ее «живой легендой».
Я очень надеюсь, что вы чувствуете себя так же прекрасно, как звучите. Мы вас очень уважаем и любим. Пусть Бог благословит вас и подарит вам долгую и счастливую жизнь, — добавил певец.
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