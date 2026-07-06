«Мы все родом из аула»: за кого борется партия «Ауыл» и что от неё ожидать
Сегодня 2026, 19:36
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Сегодня 2026, 19:36Сегодня 2026, 19:36
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Журналисты De.media разобрали со специалистами съезд партии «Ауыл» и его главные заявления перед выборами в Курултай 23 августа.
Формально всё прошло по повестке: партия утвердила предвыборную программу, список из 69 кандидатов и новый состав руководящих органов. Но главное — какую политическую стратегию выбрала «Ауыл», на каких избирателей делает ставку и сможет ли партия усилить свои позиции в новой избирательной кампании.
Также обсуждены сильные и слабые стороны программы, перспективы партии и её место среди конкурентов.
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