«Мы все родом из аула»: за кого борется партия «Ауыл» и что от неё ожидать

Журналисты De.media разобрали со специалистами съезд партии «Ауыл» и его главные заявления перед выборами в Курултай 23 августа.

Формально всё прошло по повестке: партия утвердила предвыборную программу, список из 69 кандидатов и новый состав руководящих органов. Но главное — какую политическую стратегию выбрала «Ауыл», на каких избирателей делает ставку и сможет ли партия усилить свои позиции в новой избирательной кампании.

Также обсуждены сильные и слабые стороны программы, перспективы партии и её место среди конкурентов.