V заседание Национального курултая стало этапом подведения итогов предыдущих реформ и выработки дальнейших направлений политической трансформации Казахстана. Об этом заявила депутат Сената Парламента РК Нурия Ниязова, комментируя выступление Главы государства, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам сенатора, проведение Курултая в Кызылординской области имеет особое символическое значение. Ранее заседания проходили в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае, и нынешний форум логично продолжил эту линию.

Ниязова подчеркнула, что ключевые политические сигналы, озвученные Президентом, не стали неожиданностью.

"Мы ждали этих решений. Ещё в сентябре, в Послании Президента на открытии сессии Парламента, были обозначены ключевые ориентиры, даны поручения и создана рабочая группа по вопросу однопалатного парламента. Она несколько месяцев вела активную работу с участием экспертов, юристов, парламентариев и общественных деятелей нашей страны", - отметила она.

По её словам, Курултай стал площадкой подведения итогов этой работы, начатой в 2025 году. При этом сенатор отдельно остановилась на теме трансформации Сената и Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнув, что речь идёт не об упразднении, а о глубоком институциональном преобразовании.

"Это трансформация двух крупных политических и общественных систем, которые работали весь период с начала незвисимости, накопили значительный опыт и сформировали устойчивые механизмы внутренней и внешней политики Казахстана", - сказала Ниязова.

Она напомнила, что Ассамблея народа Казахстана за годы работы зарекомендовала себя не только как общественный, но и как научно-экспертный институт с собственной идентичностью, опыт которого изучался и применялся за рубежом. В этой связи создаваемый Народный совет объединит функции Национального курултая и АНК, а его статус и регламент планируется закрепить в Конституции.

Отдельный блок комментариев Ниязова посвятила цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. Она поддержала позицию Главы государства о том, что технологии не являются панацеей без наведения порядка в системе управления.

"Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта не могут быть панацеей без наведения порядка в системе управления. Если управленческие процессы изначально выстроены неверно, технологии не устранят хаос. Поэтому цифровой трансформации должна предшествовать управленческая дисциплина и ответственность", - отмечает она.

Сенатор привела примеры выявленных нарушений в Фонде социального медицинского страхования. В частности, речь шла о некорректном распределении медицинских услуг, ошибках в назначении лекарственных препаратов, в том числе детям.

По её словам, при правильном управлении и эффективной цифровой платформе таких нарушений можно было бы избежать. Аналогичные проблемы, отметила Ниязова, выявлены и в сфере образования - при финансировании частных школ.

Она напомнила, что Президент ранее заявил о искажённости действующего механизма государственного финансирования образования и необходимости его срочного исправления. Аудиты выявили необоснованные расходы, несовершенство подушевого финансирования и слабую эффективность цифровых систем.

Кроме того, сенатор остановилась на теме мошенничества, которое Президент назвал угрозой национальной безопасности. По её словам, парламент активно работает над законодательными мерами противодействия финансовым и кредитным мошенническим схемам. В конце 2025 года были приняты соответствующие поправки в банковское и финансовое законодательство.

Ниязова также поддержала инициативу создания института вице-президента Республики Казахстан. По её словам, функции, обозначенные Главой государства, логично дополняют международную деятельность Сената, который традиционно активно работает на площадках межпарламентского взаимодействия.

В целом, подчеркнула сенатор, итоги Курултая подтверждают, что реформы назрели и будут реализовываться последовательно - с акцентом на эффективность, подотчётность государственных институтов и укрепление общественной идентичности.