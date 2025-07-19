Азербайджанская сторона до сих пор не получила ответа от российских властей по поводу инцидента с пассажирским самолётом Embraer 190 авиакомпании AZAL, который потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.az.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях III Шушинского глобального медиафорума, несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже семь месяцев, российская сторона так и не предоставила официального ответа.

"Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос - почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL - за потерю самолета", — подчеркнул Алиев.

Президент отметил, что благодаря мужеству и профессионализму пилотов трагедии удалось избежать, самолет удалось посадить. По его словам, сразу после инцидента на место прибыла азербайджанская группа, которая зафиксировала повреждения: фюзеляж воздушного судна оказался в отверстиях, а внутри находились двое пострадавших с осколочными ранениями. Он также отверг версию об украинском дроне.

"Идея о том, что это был украинский дрон, который якобы поразил самолет - абсолютно нелепа. Было два нападения на самолет. Так что представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолет, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада. Мы знаем, что произошло. Более того, воздушное пространство России не было закрыто - оно было перекрыто через несколько минут после удара по самолету", - сказал Алиев.

Президент связал произошедшее с операцией, которую в Баку условно назвали "Ковер". Азербайджанская сторона неоднократно направляла запросы в Следственный комитет РФ, но каждый раз получала формальный ответ: "Расследование продолжается".

"Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно.

Это не приведет к тому, что мы забудем. Мы не забудем. Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет. Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать", — заявил президент.

Ильхам Алиев добавил, что ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном.