На фоне растущих обсуждений в медиапространстве о якобы надвигающемся дефиците мяса и скачке цен на говядину, фактические данные за семь месяцев 2025 года рисуют совершенно иную картину. Казахстанская мясная отрасль демонстрирует устойчивость, стабильный рост и чёткие перспективы развития.

По состоянию на конец июля поголовье крупного рогатого скота в стране достигло 8,7 миллиона голов, из них 4,5 миллиона — коровы. Это на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно обнадёживающими выглядят показатели по приплоду — количество телят увеличилось на 17,9% и составило 2,7 миллиона, что создаёт надёжную базу для дальнейшего наращивания объёмов мясного производства.

В период с января по июль в Казахстане произведено 608,8 тысячи тонн мяса, из которых 205,7 тысячи тонн — говядина. Это на 1,8% больше, чем за тот же период в 2024 году. Эти цифры говорят о достаточном предложении на внутреннем рынке и сбалансированной ситуации в отрасли.

Цены на говядину действительно показывают рост, но он обусловлен объективными внутренними факторами: удорожанием кормов, ростом тарифов на электроэнергию, газ и воду, повышением стоимости ГСМ и ветеринарных препаратов, увеличением зарплат в аграрной отрасли, а также присутствием посредников в цепочке поставок. Сегодня производители реализуют мясо крупного рогатого скота по цене от 2400 до 3100 тенге за килограмм (в живом весе), а розничные цены варьируются в пределах 3000–3700 тенге за килограмм в зависимости от региона.

Несмотря на это, спрос на казахстанскую говядину на внешних рынках продолжает расти. За первые шесть месяцев 2025 года экспорт составил 16,1 тысячи тонн, увеличившись в 2,4 раза. Основные направления поставок — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Объединённые Арабские Эмираты. Это свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности отечественного мяса.

Для дальнейшего стимулирования отрасли с 1 августа запущена программа льготного кредитования под 5% сроком на 12 месяцев. Объём финансирования составил 50 миллиардов тенге. Программа охватывает закуп молодняка, кормов, топлива и оборудования, и позволит повысить загрузку откормочных площадок с текущих 35–40% до 60% и выше.

Несмотря на удорожание ресурсов, текущая цена на говядину остаётся рентабельной для производителей. Поддержка со стороны государства способствует росту производства, а не его сокращению, и обеспечивает полное удовлетворение внутреннего спроса.