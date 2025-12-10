В Астане 13–14 декабря состоится очередная мясная ярмарка "Соғым-FEST". Участие в ней примут фермеры из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, передает BAQ.KZ.

Мероприятие пройдет на парковке торгового центра Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б. Одновременно внутри торгового центра будет организована городская сельскохозяйственная ярмарка.

Горожане и гости столицы смогут приобрести по доступным ценам мясо, овощи и фрукты, молочные и мучные изделия, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другую продукцию от фермеров и производителей из разных регионов Казахстана.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00.

Для удобства посетителей рядом с торговой площадкой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.