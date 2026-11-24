С приходом холодов огурцы и помидоры традиционно становятся дороже. В этот раз власти решили зайти с другой стороны: тепличным хозяйствам могут предложить более выгодные тарифы на электричество, но взамен попросят не поднимать цены на овощи. Параллельно Правительство ищет способы сделать доступнее мясо и молочную продукцию. Все эти вопросы обсуждались на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

В центре внимания оказались 40 крупных тепличных хозяйств, с которыми министерства торговли и сельского хозяйства прорабатывают договоренности о сдерживании цен. Особый интерес представляют 14 предприятий, закупающих электроэнергию на оптовом рынке. Для них рассматривают возможность перехода на розничный тариф.

Идея проста: снизить энергетические расходы производителей, чтобы у них было меньше оснований перекладывать издержки на покупателей. Но льготы предполагают встречные обязательства – тепличные хозяйства должны будут стабилизировать отпускные цены на огурцы и помидоры. Министерству энергетики поручено совместно с другими госорганами проработать механизм такого решения.

Мясо – без лишних посредников

Еще одна головная боль покупателей – стоимость мяса. В регионах намерены расширять практику сельскохозяйственных ярмарок «Соғым-FEST». Их главная особенность – возможность приобрести продукцию непосредственно у производителей, минуя посредников.

Также в Правительстве рассмотрели дополнительные механизмы регулирования экспорта говядины и баранины. Задача - не допустить дефицита и сохранить достаточное предложение на внутреннем рынке.

Молоко тоже не остается в стороне

На молочном рынке ситуация складывается не менее показательно. С начала года сырое молоко подорожало на 6,4%, отпускные цены производителей готовой молочной продукции – на 5,4%, а потребительские цены – на 5,8%.

Чтобы дальнейшее удорожание не стало новой проблемой для покупателей, предложено закрепить договоренности между поставщиками сырого молока и перерабатывающими предприятиями. Один из вариантов – заключение меморандумов о стабилизации цен.

При этом общая продовольственная инфляция в октябре показала замедление. Если в сентябре годовой рост цен на продукты составлял 8,5%, то в октябре он снизился до 7,6%. Месячная продовольственная инфляция составила 0,2%.

На совещании также представили информационную систему мониторинга продовольственной инфляции. Она позволяет отслеживать цены по регионам и товарным группам, определять, какие продукты сильнее всего влияют на инфляцию, и выявлять причины подорожания.

По итогам встречи местным властям поручили усилить контроль за ценами, расширить сельскохозяйственные ярмарки и обеспечить достаточное предложение продовольствия.

Теперь главный вопрос — насколько быстро договоренности с производителями отразятся на ценниках в магазинах. Ведь для покупателей важны не столько тарифные решения и меморандумы, сколько вполне конкретная цифра на кассе.