Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что в Казахстане мясо больше не будет дорожать, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Айдарбека Сапарова, сегодня в стране достаточно скота.

"Оно увеличилось на 17%. Если раньше было 7,9 миллиона голов, то сейчас достигло 8,7 миллиона. Что касается себестоимости, раньше при живом весе она составляла от 1200 до 1300, сейчас выросла до 1700-1800. Потому что есть тарифы, вода, топливо, заготовка кормов, поэтому себестоимость увеличилась на 200 тенге", – пояснил министр на брифинге в Правительстве.

Он отметил, что мясо делится на три категории.