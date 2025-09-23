  • 23 Сентября, 17:06

Мясо дальше дорожать не будет – Айдарбек Сапаров

Сегодня фермеры реализуют мясо по средней цене от 3200 до 3500 тенге.

Сегодня, 14:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РИА Новости Сегодня, 14:14
Сегодня, 14:14
122
Фото: РИА Новости

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что в Казахстане мясо больше не будет дорожать, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Айдарбека Сапарова, сегодня в стране достаточно скота.

"Оно увеличилось на 17%. Если раньше было 7,9 миллиона голов, то сейчас достигло 8,7 миллиона. Что касается себестоимости, раньше при живом весе она составляла от 1200 до 1300, сейчас выросла до 1700-1800. Потому что есть тарифы, вода, топливо, заготовка кормов, поэтому себестоимость увеличилась на 200 тенге", – пояснил министр на брифинге в Правительстве.

Он отметил, что мясо делится на три категории.

"Есть высший сорт, есть средней, высшей упитанности. Каждый выход – 50%, 46%, 39%. От этого тоже зависит. Если рост будет 200-300 тенге, то и цена мяса могла вырасти на 500 тенге. Но дальше роста не будет. Сегодня фермеры реализуют мясо по средней цене от 3200 до 3500 тенге. Далее всё зависит от реализации", – сказал Сапаров.

Самое читаемое

Наверх