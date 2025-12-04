Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило существенно расширить перечень социально значимых продовольственных товаров, включив в него ещё 14 позиций. Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и вынесен на общественное обсуждение. Если документ утвердят, список увеличится с действующих 19 до 33 наименований.

Расширение перечня направлено на сдерживание роста цен и повышение доступности базовых продуктов. В Минторговли отмечают, что включение дополнительных товаров позволит усилить контроль за ценообразованием и исключить необоснованные торговые надбавки. Кроме того, производители и импортёры таких товаров освобождаются от уплаты ретро-бонусов и вознаграждений торговым сетям, что должно снизить конечную стоимость продукции для покупателей.

В обновлённый список предлагается включить овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и чёрный чай. Среди новых позиций – помидоры, огурцы, яблоки, несколько видов говядины и баранины, мясной фарш, свежая и мороженая рыба, ультрапастеризованное молоко, сметана, твёрдый сыр и чёрный чай. Каждая позиция будет дополнительно обсуждаться с предпринимателями, профильными ведомствами и экспертами.

Временное расширение перечня социально значимых продовольственных товаров, по словам министерства, позволит не только стабилизировать цены, но и поддержать отечественных производителей. Компании, выпускающие товары из перечня, получают доступ к мерам господдержки – льготным перевозкам, фиксированным коммунальным тарифам, оборотным средствам и другим инструментам.

Минторговли подчёркивает, что расширение списка направлено на укрепление продовольственной безопасности, снижение спекулятивных факторов на рынке и повышение устойчивости внутреннего ценообразования. Ведомство пригласило граждан и представителей бизнеса принять участие в общественном обсуждении проекта и внести предложения через портал "Открытые НПА".