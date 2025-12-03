Мясо и фермерские продукты будут представлены на ярмарке в Астане
В Астане 6 и 7 декабря пройдёт мясная ярмарка "Соғым-FEST", в которой примут участие аграрии из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, передаёт BAQ.KZ.
Мероприятие состоится на территории парковки ТЦ "Keryen Joly" по адресу Шоссе Алаш, 35Б. В эти же дни в торговом центре откроется городская сельскохозяйственная ярмарка, где будут представлены продукты от местных фермеров и производителей со всей страны.
Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по доступным ценам.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 19:00. Для удобства гостей рядом с площадкой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.
