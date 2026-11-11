Мясо от 3 300 тенге за килограмм: где в Астане пройдёт «Соғым-FEST»

Закупиться мясом к зиме и не переплачивать за посредников смогут жители Астаны в ближайшие выходные. 14 и 15 ноября в столице вновь развернётся ярмарка «Соғым-FEST», где отечественные фермеры предложат мясную продукцию по ценам от 3 300 тенге за килограмм.

Как сообщили на официальном сайте акимата Астаны, в ярмарке участвуют сельхозпроизводители из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Павлодарской и других областей Казахстана. Продукцию можно будет приобрести напрямую у производителей.

Торговля будет организована сразу на трёх площадках:

ТЦ «Keruen Joly» — шоссе Алаш, 35Б.

ТЦ «Ет Әлемі» — шоссе Алаш, 31/1.

ТЦ «Jurt» — улица Бейбарыс Султан, 3.

Ярмарки будут работать с 09:00 до 19:00.

Как добраться до ярмарок?

До торговых центров «Keruen Joly» и «Ет Әлемі» можно доехать на автобусах № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307 и 317.

До ТЦ «Jurt» следуют автобусы № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67 и 73.

Судя по первым результатам проекта, интерес к таким закупкам у горожан немалый. За первые два дня работы ярмарки, 7 и 8 ноября, жители приобрели около 150 тонн мясной продукции. Всего в рамках «Соғым-FEST» планируется реализовать более 1 000 тонн.

Проект призван поддержать отечественных фермеров, наладить прямые поставки продукции и обеспечить жителей столицы качественным мясом по доступным ценам.

При этом ярмарки планируют проводить каждые выходные до конца 2026 года.