Продукты дешевле на 20%: где в Алматы закупиться в эти выходные

Запастись продуктами в Алматы можно будет уже в эти выходные. 31 октября и 1 ноября в городе пройдет расширенная сельхозярмарка, на которую фермеры из разных регионов Казахстана привезут больше 400 тонн продукции, сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Цены обещают ниже среднерыночных на 8% и вплоть до 20%. Покупать будут напрямую у производителей, без наценок посредников.

Ярмарка развернется на улице Казыбек би, на участке между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова.

Выбор будет большой. Фермеры планируют привезти 170 тонн овощей, 100 тонн мясной продукции, 70 тонн молочной продукции и 50 тонн фруктов.

Торговать будут не только гости из регионов, но и алматинские товаропроизводители. Для фермеров ярмарка это возможность найти новых покупателей, для горожан шанс купить свежие продукты дешевле среднерыночных цен.

Ярмарку проводят для продовольственной безопасности города, поддержки отечественных производителей и развития прямых поставок сельхозпродукции из регионов.