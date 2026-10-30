Продукты дешевле на 20%: где в Алматы закупиться в эти выходные
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Запастись продуктами в Алматы можно будет уже в эти выходные. 31 октября и 1 ноября в городе пройдет расширенная сельхозярмарка, на которую фермеры из разных регионов Казахстана привезут больше 400 тонн продукции, сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.
Цены обещают ниже среднерыночных на 8% и вплоть до 20%. Покупать будут напрямую у производителей, без наценок посредников.
Ярмарка развернется на улице Казыбек би, на участке между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова.
Выбор будет большой. Фермеры планируют привезти 170 тонн овощей, 100 тонн мясной продукции, 70 тонн молочной продукции и 50 тонн фруктов.
Торговать будут не только гости из регионов, но и алматинские товаропроизводители. Для фермеров ярмарка это возможность найти новых покупателей, для горожан шанс купить свежие продукты дешевле среднерыночных цен.
Ярмарку проводят для продовольственной безопасности города, поддержки отечественных производителей и развития прямых поставок сельхозпродукции из регионов.
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