С 26 по 31 декабря в Астане пройдет праздничная новогодняя ярмарка "Соғым-FEST", где жители и гости города смогут приобрести мясо и другие продукты от фермеров по выгодным ценам, передает BAQ.KZ.

В ярмарке примут участие фермеры из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей. Мероприятие пройдет на территории парковки ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Помимо мяса, на ярмарке будут представлены свежие овощи и фрукты, молочные и мучные изделия, выпечка, джемы и натуральные соки. Мероприятие работает с 10:00 до 19:00 часов, а для удобства посетителей рядом курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.