Мясокомбинат за 7,7 млрд тенге готовят к запуску в области Абай

В области Абай завершается создание мясного кластера полного цикла. Новый мясокомбинат в Достыкском сельском округе планируют запустить уже через месяц, а сырьем его будет снабжать откормочная площадка на 5 тысяч голов КРС, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство АПК Новости.

Мясокомбинат строят в районе Жанасемей. Его заявленная мощность составляет около 11,5 тыс. тонн мяса в год.

За одну смену предприятие сможет проводить убой 100 голов крупного рогатого скота и 1000 голов мелкого скота. Отдельные линии рассчитаны на выпуск 3 тонн колбасных изделий и 5 тонн консервированной продукции за смену.

Ранее Министерство сельского хозяйства сообщало, что общий объем инвестиций в проект составляет 7,7 млрд тенге. Тогда полный запуск предприятия планировали на август 2026 года.

Проект реализует ТОО «Eurasia Agro Semey». По данным Kursiv, компания принадлежит Нурбеку Мукашеву, сыну предпринимателя Кумара Мукашева. Семья Мукашевых занимает 32-е место в рейтинге богатейших казахстанцев Forbes с состоянием в 363 млн долларов.

Мясокомбинат станет конечным звеном новой производственной цепочки. Скот для него планируют откармливать на площадке возле села Приречное, рассчитанной на одновременное содержание 5 тысяч голов КРС.

В строительство откормочной площадки вложили 1,9 млрд тенге. На этапе строительства создали 250 рабочих мест, после запуска постоянной работой планируют занять 200 человек.

По словам учредителя ТОО «Eurasia Agro Semey» Ерлана Мукашева, строительство начали в прошлом году. Сейчас готовы три цеха и приобретена необходимая техника.

Планируем закупать скот со всей территории области. Таким образом, мы сформируем в регионе полноценный мясной кластер, - сказал он.

Аким области Берик Уали отметил, что после запуска двух объектов выращивание, откорм и переработка скота будут объединены в одну производственную цепочку.

Параметры проекта за последние годы менялись. В 2023 году компания заявляла переработку 200 голов КРС и 1400 голов МРС за смену, выпуск 5 тонн колбасных изделий и 12 тонн консервов. К 2025 году заявленные мощности были пересмотрены.

Предприятие строят возле села Шекоман, примерно в двух километрах от Иртыша. Ранее сообщалось, что оно будет выпускать охлажденную и замороженную говядину, баранину, ягнятину и конину, субпродукты, шкуры и мясокостную муку.

Для региона запуск такого производства возвращает крупную мясопереработку после многолетнего перерыва. В советский период Семипалатинский мясокомбинат входил в число крупнейших в СССР, а в начале 2000-х прекратил работу.