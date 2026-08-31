Мятежники атаковали президентский дворец в Нигере

Военные мятежники атаковали президентский дворец и военную авиабазу в столице Нигера Ниамее. Позднее власти страны заявили, что восстановили контроль над ключевыми объектами и подавили мятеж. Нападение началось ночью 29 августа. По данным AFP, мятежники также открыли огонь по стратегическим объектам в столице. В результате столкновений, по информации источников агентства в дипломатических и силовых кругах, есть погибшие среди участников мятежа.

Министр обороны Нигера Салифу Моди заявил, что военнослужащие, участвовавшие в выступлении, удерживали своих сослуживцев на авиабазе №101. Позднее президентская гвардия вернула контроль над объектом. На фоне нападения на некоторое время прервалось вещание государственного телевидения. Позже эфир восстановили, после чего представители правящей военной хунты объявили о подавлении мятежа.

Власти Нигера пока не раскрывают все обстоятельства произошедшего и мотивы участников выступления. Подобные инциденты уже происходили в стране в январе и июне 2026 года. Тогда атакам подвергались аэропорт и правительственные здания. Нигером управляет военная хунта, пришедшая к власти после переворота в июле 2023 года.