Мырзабосынов: Победа на Играх кочевников даст новый импульс национальному спорту

Успешное выступление сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников станет серьезным импульсом для дальнейшего развития национальных видов спорта. Об этом заявил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, соревнования в Кыргызстане были организованы на высоком уровне. Несмотря на серьезную конкуренцию и выступление за пределами страны, казахстанские спортсмены сумели занять первое место в общекомандном зачете.

«Конечно, выступать на соревнованиях в другой стране всегда непросто. Однако благодаря упорному труду и стойкости наши спортсмены показали высокий результат, завоевав 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые медали. В итоге Казахстан занял первое место в общекомандном зачете», – сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр также отметил внимание Главы государства к выступлению национальной сборной. Президент посетил церемонию открытия Игр, пожелал спортсменам удачи и следил за ходом соревнований.

«Сегодня Президент наградил наших победителей, вручил государственные награды и оказал им большое уважение. Безусловно, это придало нашим спортсменам дополнительный дух и мотивацию. За этими результатами стоят многие годы труда. Уверен, что эта победа станет большим импульсом для национального спорта и его дальнейшего развития», – подчеркнул глава ведомства.

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Отдельно Мырзабосынов остановился на изменении статуса национальных видов спорта в Казахстане. По его словам, по поручению Главы государства они были приравнены к олимпийским видам спорта.

«Думаю, подобное законодательное решение принимается в нашей стране впервые. Национальный спорт – это наследие наших предков, которое передается из поколения в поколение. В нем заложены не только спортивные традиции, но также культура и воспитание», – отметил министр.

Он добавил, что развитие национального спорта должно сопровождаться сохранением заложенных в нем ценностей.

«Глава государства отметил, что наряду со стойкостью и силой духа мы должны быть культурными и воспитанными. Думаю, все спортивное сообщество будет твердо придерживаться этого принципа», – заключил Ербол Мырзабосынов.

VI Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Всего на Игры приехали около 3 тысяч спортсменов из 113 стран, награды разыгрывались в 43 дисциплинах.

Казахстан завершил VI Всемирные игры кочевников с 74 медалями – 32 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми и занял первое место в итоговом медальном зачете.