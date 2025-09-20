По поручению Главы государства Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в открытии памятника, приуроченного к 140-летию Мыржакыпа Дулатова. Памятник выдающемуся казахскому деятелю, одному из лидеров движения "Алаш" установили в Костанае, передаёт BAQ.KZ.

В ходе торжественного мероприятия Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

"В нашей истории немало выдающихся личностей, которые неустанно боролись за свободу и внесли неоценимый вклад в укрепление национального духа. Один из них – Мыржакып Дулатов. Он глубоко понимал нужды и чаяния казахского народа и беззаветно служил интересам родной земли. Будучи предвестником новой эпохи, он посвятил свой путь возрождению самосознания нации. Пропагандируя прогрессивные общечеловеческие ценности, он неустанно призывал молодёжь к просвещению. Мыржакып Дулатов внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы, выведя её на качественно новый уровень. Высокие личные качества и гражданские принципы выдающегося сына нашего народа всегда будут примером для подрастающего поколения", – говорится в поздравлении Президента.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Мажилиса, представители интеллигенции и местной общественности. Память лидера "Алаш" в своих выступлениях почтили народный писатель Казахстана Толен Абдик и один из потомков Мыржакыпа Дулатова Ерлан Сатыбалдиев.

В рамках празднования 140-летия Мыржакыпа Дулатова проходят масштабные мероприятия на областном и республиканском уровнях. Сегодня в селе Торгай стартует международный конный марафон "Ұлы дала жорығы". Участникам предстоит пересечь расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

Кроме того, в регионе пройдёт научная конференция, посвящённая деятельности великого просветителя, и республиканский айтыс, собравший именитых айтыскеров со всей страны.

Спикер Мажилиса отметил, что масштаб этих мероприятий наглядно демонстрирует, с каким уважением народ и государство относятся к наследию Мыржакыпа Дулатова.