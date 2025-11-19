Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев прокомментировал результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 87 килограммов. В финальном поединке казахстанец уступил иранскому спортсмену Голамрезе Фаорхисенджани.

"Настраивался на этот турнир, рассчитывал завоевать золотую медаль. Однако так сложилось, что я стал вторым. Но хочу сказать, что это ещё не конец, всё только начинается. Я ещё покажу, на что способен", - сказал спортсмен после церемонии награждения.

По словам Евлоева, подойти к турниру в оптимальной форме ему помешали травмы, однако он не ищет оправданий и не привык обсуждать судейство, подчеркнул спортсмен.

"Были травмы, которые залечивал. Поэтому не могу сказать, что был готов на 100 процентов. Сезон выдался сложным. Но если отберусь, то на чемпионате мира буду полностью в форме", - сказал Евлоев.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 14 серебряных, 16 бронзовых медалей.