На встрече с жителями Атбасарского района аким области Марат Ахметжанов обсудил вопросы хода уборочной кампании, подготовки к весенним паводкам и изменения в социальной сфере, передаёт BAQ.KZ.

"Нынешний урожай станет самым высоким за последние годы. Уже собрано свыше шести миллионов тонн зерна, в этом есть большая заслуга фермеров Атбасарского района. Планируется намолотить порядка 653 тыс. тонн зерна, что на 100 тыс. тонн больше показателей прошлого года. Столь значительных показателей регион не демонстрировал с 2011 года", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Мощный импульс рекордному урожаю придали своевременные меры господдержки. Объемы помощи аграриям района увеличились почти в 2 раза и составили 12,1 млрд тенге. Из них половина средств направлена на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ.

Глава региона отметил, что в этом году паводки в районе прошли намного легче благодаря заранее приняты противопаводковым мероприятиям – работам по углублению дна и расширению русла р. Жабай. Всем пострадавшим семьям выплачена компенсация на проведение ремонта жилья за счет спонсоров района.70 семей, проживавших в зоне подтопления, полностью переселены.

Жители Атбасара поднимали вопросы качества жилья в 100-квартирном доме, куда заселены семьи из категории СУСН. В ноябре прошлого года подрядчик устранил часть недочетов, остальные гарантировал устранить в летний период. Но до сегодняшнего дня не выполнил свои обязательства. Марат Ахметжанов поручил акиму района в 10-дневный срок детально разобраться в этой проблеме.

Также атбасарцев волнует состояние моста через Ишим в селе Магдалиновка, ремонт дорог и обеспечение кадрами нового ФАПа в с. Сочинское. По каждому вопросу аким области дал поручения руководителям профильных ведомств.