На 12,2% выросло финансирование медицинской отрасти в СКО

На заседании акимата области рассмотрели развитие системы здравоохранения, оснащение больниц и поликлиник, а также обеспечение медорганизаций кадрами. Аким области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что повышение качества и доступности медицинской помощи находится в числе приоритетов, обозначенных Главой государства.

За два года финансирование отрасли выросло на 12,2% и достигло 93,2 млрд тенге. В 2025 году на обновление оборудования направили 11,2 млрд тенге, в 2026 году предусмотрели еще 5,3 млрд. Сегодня в медорганизациях области работают 4 аппарата МРТ, 13 КТ, 5 ангиографов, 20 цифровых маммографов и 43 аппарата УЗИ экспертного класса.

В сельских населенных пунктах построено 46 новых медицинских объектов. За три года отремонтировано 64 объекта, в том числе шесть - в этом году. До конца года планируется завершить строительство поликлиники в Бесколе на 250 посещений в смену. В Петропавловске строятся станция скорой медицинской помощи и многопрофильная областная больница на 480 коек. В Саумалколе проектируются поликлиника на 200 посещений в смену и больница на 100 коек.

Отдельно обсудили обновление автопарка скорой помощи. За три года приобретено 65 санитарных автомобилей, еще 37 - в текущем году. Потребность в транспорте сохраняется, особенно в сельской местности. Глава региона поручил акимам районов привлекать к решению этого вопроса сельхозпроизводителей.

За три года в область привлечено 262 молодых специалиста, до конца года ожидается прибытие еще 55 врачей. Для них предусмотрены подъемные выплаты до 5 млн тенге, а по наиболее дефицитным специальностям - до 8,5 млн тенге, а также жилищная поддержка. За два года выделено 90 грантов на обучение в резидентуре. В этом году Kozybayev University подготовил 85 выпускников по программе «Общая медицина». Более 80% выпускников университета и медицинского колледжа остаются работать в регионе.

По итогам заседания глава региона поручил контролировать сроки и качество строительства медобъектов, усилить работу по привлечению специалистов и обеспечить доступность диагностики. Особое внимание он потребовал уделить организациям, на работу которых чаще всего жалуются жители.