На 14% выросло число преступлений с помощью интернет-мошенничества в Атырауской области
Мошенники широко используют социальные сети, мессенджеры и поддельные сайты.
Прокуратура города Атырау призывает граждан быть бдительными в связи с ростом фактов интернет-мошенничества. За последние годы в регионе количество преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, увеличилось на 14 процентов, передаёт BAQ.KZ.
Общий объем материального ущерба, причинённого потерпевшим, составляет 1,2 млрд тенге.
Мошенники широко используют социальные сети, мессенджеры, поддельные сайты и сообщения для обмана граждан. Чаще всего они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или знакомыми лицами, с целью получения персональных данных, реквизитов банковских карт или кодов.
В этой связи прокуратура города Атырау рекомендует гражданам:
• не переходить по подозрительным ссылкам;
• не передавать персональные и банковские данные третьим лицам;
• не доверять сомнительным звонкам и сообщениям;
• при обнаружении признаков мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
