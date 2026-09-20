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  • На 15 % снизился показатель младенческой смертности в Казахстане

На 15 % снизился показатель младенческой смертности в Казахстане

В 2026 году диагностикой охвачено более 100 тыс. беременных.

20 Сентября 2026, 13:14
АВТОР
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Pixabay.com 20 Сентября 2026, 13:14
20 Сентября 2026, 13:14
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Фото: Pixabay.com

В Казахстане  за счет государства обеспечивается целый комплекс медицинской помощи  женщинам, охватывая все важнейшие этапы их репродуктивного здоровья—  от планирования семьи до послеродового восстановления. 

 На базе 425 организаций ПМСП и 24 областных перинатальных центров открыты женские консультации, с организацией отдельных регистратур, процедурных кабинетов, центров планирования семьи. 

Более 1 млн женщин получили услуги женских консультаций, а доля беременных, вставших на учет до 10 недель, увеличилась на 18% — до 71%. 

С целью раннего выявления врожденных пороков развития плода  во всех регионах на базе перинатальных центров организованы «Клиники одного дня», в которых беременные  в рамках гарантированной помощи  проходят 5 видов исследований с получением результата на следующий день. 

В 2026 году диагностикой охвачено более 100 тыс. беременных, оказано более 500 тыс. услуг. В результате на 13 % выросла выявляемость пороков плода, на 15 % снизился показатель младенческой смертности. 

С 2025 года в Казахстане реализуется уникальная программа «Аналар саулығы», которая предусматривает 12 видов бесплатных  обследований для подготовки женщины к здоровой беременности.  

Ежегодно  в республике принимается свыше 300 тысяч родов. Государство последовательно создает все условия  для  охраны здоровья матери и ребенка, доступности  медицинской помощи каждой женщине, независимо от места проживания  или ее финансовых возможностей.

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