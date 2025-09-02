На 150 млн тенге: раскрыт канал контрабанды китайских грузовиков в Казахстан
Главная транспортная прокуратура расследует дело о крупной автомобильной контрабанде.
Главная транспортная прокуратура начала досудебное расследование по факту экономической контрабанды крупной партии грузовых автомобилей, незаконно ввезённых в Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
По данным ведомства, в ходе анализа выявлена схема ввоза китайских грузовиков по поддельным документам. Сумма выявленных нарушений превышает 150 миллионов тенге.
"Речь идёт о транспортных средствах, не соответствующих экологическим требованиям, ввозимых на территорию страны с использованием фальсифицированной документации", — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело находится в производстве Управления досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.
