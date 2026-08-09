На 17% снизилось число погибших в ДТП на республиканских дорогах Казахстана

На автомобильных дорогах международного и республиканского значения в Казахстане за первое полугодие 2026 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Об этом сообщила национальная компания «ҚазАвтоЖол» в ответ на публикации общественного объединения «Дала Қырандары».

По данным компании, за первые шесть месяцев года на республиканских трассах зарегистрировали 1 371 ДТП. В результате аварий погибли 332 человека, еще 2 587 получили различные травмы.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число ДТП сократилось на 9% — с 1 507 до 1 371. Количество погибших уменьшилось на 17% — с 401 до 332 человек. Число пострадавших также снизилось на 9% — с 2 840 до 2 587 человек.

В «ҚазАвтоЖоле» подчеркнули, что при оценке ситуации с безопасностью необходимо учитывать именно статистику по автомобильным дорогам, находящимся в зоне ответственности компании. Ранее в социальных сетях и СМИ приводились общие данные по ДТП в Казахстане, согласно которым за первое полугодие 2026 года в авариях погибли 807 человек. Однако этот показатель включает всю дорожную сеть страны — городские улицы, местные и областные дороги, а также трассы республиканского значения.

В компании считают некорректным напрямую связывать общую статистику смертности в ДТП с деятельностью национального оператора без анализа конкретных аварий, их обстоятельств и выводов компетентных органов.

«ҚазАвтоЖол» также отметил, что причины каждого ДТП необходимо устанавливать комплексно. Среди факторов учитываются состояние дороги, организация движения, погодные условия, техническое состояние автомобиля, соблюдение скоростного режима, действия водителя, выезд на встречную полосу, опасный обгон, нарушение правил маневрирования, управление транспортом в состоянии опьянения и другие обстоятельства.

При этом, согласно данным МВД, около 90% ДТП в стране происходят по вине водителей. Среди основных причин правоохранители называют превышение скорости, выезд на встречную полосу, опасный обгон, нарушение правил маневрирования и другие нарушения ПДД.

В «ҚазАвтоЖоле» подчеркнули, что вопросы дорожной безопасности должны обсуждаться на основе официальной статистики и анализа конкретных аварий, а не обобщенных обвинений.