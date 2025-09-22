19 сентября 2025 года Специализированным межрайонным уголовным судом Павлодарской области было рассмотрено уголовное дело в отношении двух подсудимых — Г. и Ө., обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, Г. был признан виновным по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, изнасилование группой лиц по предварительному сговору, половое сношение и иные действия сексуального характера заведомо с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.ст.121 ч.4, 121 ч.3-1 п.1), 120ч.3-1 п.1) УК, 122ч.1 УК) В отношении Ө. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, а также полового сношения с лицом заведомо, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.ст.121 ч.3-1 п.1) УК).

Учитывая характер преступлений, судом было принято решение рассматривать дело в закрытом режиме — в соответствии с требованиями закона, материалы и обстоятельства, касающиеся потерпевших, не подлежат разглашению.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана — на основании показаний потерпевших, свидетелей, заключений судебных экспертиз и других доказательств, исследованных в суде.

Суд признал действия Г. и Ө. особо тяжкими преступлениями, за которые предусмотрено исключительно наказание в виде лишения свободы.

▪️С учётом смягчающих обстоятельств, Г. назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы.

▪️Ө. осуждён на 15 лет лишения свободы.

▪️Оба лишены права пожизненно занимать педагогические должности и иные должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

▪️Также суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в полном объёме.

Приговор пока не вступил в законную силу.