Суд Мангистауской области вынес приговор по делу о похищении девушки с целью принуждения к браку, передает BAQ.kz.

Мангистауцы А. и О. признаны виновными и каждый получил 3 года лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Например, статья Уголовного кодекса — «Принуждение к вступлению в брак», была введена 16 сентября 2025 года.

Согласно закону, похищение девушки без её согласия, так называемая «кража невесты», а также любое принуждение или склонение к браку — отдельное уголовное преступление.

За подобные действия предусмотрена ответственность в виде штрафа или сроком до 10 лет лишения свободы.