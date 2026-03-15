На 3 года отправились в колонию похитители невест в Мангистауской области
Сегодня 2026, 04:31
Фото: Istockphoto.com
Суд Мангистауской области вынес приговор по делу о похищении девушки с целью принуждения к браку, передает BAQ.kz.
Мангистауцы А. и О. признаны виновными и каждый получил 3 года лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Например, статья Уголовного кодекса — «Принуждение к вступлению в брак», была введена 16 сентября 2025 года.
Согласно закону, похищение девушки без её согласия, так называемая «кража невесты», а также любое принуждение или склонение к браку — отдельное уголовное преступление.
За подобные действия предусмотрена ответственность в виде штрафа или сроком до 10 лет лишения свободы.
