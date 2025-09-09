За счет специального государственного фонда в Казахстане начато строительство четырех спортивных объектов общей стоимостью 33,2 млрд тенге, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

В Астане возводится стадион имени Мунайтпасова. В Алматинской области в селе Жалаңаш строится современный спортивный комплекс. В Акмолинской области в селе Зеренда начато строительство детско-юношеской спортивной школы. Еще один многофункциональный комплекс появится в Кокшетау.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число любителей спорта выросло на 300 тысяч человек. Показатель превысил 8,5 миллиона человек.