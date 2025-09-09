  • 9 Сентября, 12:47

На 33,2 млрд тенге возводят стадион и спорткомплексы в регионах Казахстана

Сегодня, 12:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
55
Фото: BAQ.KZ

За счет специального государственного фонда в Казахстане начато строительство четырех спортивных объектов общей стоимостью 33,2 млрд тенге, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

В Астане возводится стадион имени Мунайтпасова. В Алматинской области в селе Жалаңаш строится современный спортивный комплекс. В Акмолинской области в селе Зеренда начато строительство детско-юношеской спортивной школы. Еще один многофункциональный комплекс появится в Кокшетау.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число любителей спорта выросло на 300 тысяч человек. Показатель превысил 8,5 миллиона человек.

 

Самое читаемое

Наверх