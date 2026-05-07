На 6-летнего мальчика наехал автомобиль в пригороде Актау

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 7 мая в селе Атамекен Мунайлинского района, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Toyota Camry 1997 года рождения совершил наезд на шестилетнего мальчика. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу в Актау.

По данным врачей, у ребёнка диагностирован закрытый перелом шейки правого бедра со смещением. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Автомобиль водворён на штрафную стоянку. В отношении водителя будут приняты меры в соответствии с законодательством.