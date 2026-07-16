На 7% выросла доля высокотехнологичных производств в «обработке»

Национальный аналитический центр (НАЦ) при NU в ходе лектория на тему «От производства к спросу: рост отечественной переработки» презентовал аналитический обзор динамики обрабатывающей промышленности Казахстана за 2021–2025 годы. Участие в обсуждении приняло руководство Министерства промышленности и строительства РК.

Согласно исследованию, производство в Казахстане продолжает расти, импорт замедляется, а структура «обработки» становится более диверсифицированной и технологичной. Так, по оценкам НАЦ, в долларовом выражении среднегодовой темп роста производства по ключевым обрабатывающим секторам за 5 лет составил 11,2%, а к 2025 году годовой прирост ускорился до 12,1%. Доля высокотехнологичных производств в стране выросла с 20,7% до 27,6%.

Среднегодовой темп роста импорта снизился с 23,9% в 2021–2023 годах до 2,9% в 2023–2025 годах. Для анализа были отобраны 9 ключевых импортируемых групп товаров в машиностроении, металлургии, химической и легкой промышленности и др., охватывающих около 88% производства в обрабатывающей промышленности.

«Развитие обрабатывающей – это не только рост объемов производства, но и переход к более технологичной и конкурентоспособной экономике. Государственная политика сосредоточена на поддержке отечественных производителей, реализации новых инвестиционных проектов, расширении глубокой переработки и создании условий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков.

Участники лектория подчеркнули, что рост переработки свидетельствует о расширении внутренней производственной базы, снижении зависимости от импорта и усилении несырьевого экспортного потенциала РК.