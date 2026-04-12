В 2026 году площадь цветочного озелененияв Алматы составит более 387 тысяч кв. м - это на 77% больше, чем в прошлом году, передает BAQ.KZ.

По городу появятся однолетние и многолетние цветники, декоративные кустарники и тысячи элементов вертикального озеленения.

Особое настроение создают тюльпаны — их высадили на площади более 20 тысяч кв. м.