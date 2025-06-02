Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Мажилисе, признал, что не смог бы прожить на действующую минимальную заработную плату, составляющую 85 тысяч тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Во время общения с журналистами чиновнику напомнили о резком росте цен на продукты и задали вопрос: "Не пора ли пересмотреть прожиточный минимум и минимальную заработную плату?".

"У нас эти два понятия постоянно пересматриваются. Я имею в виду уровень минимальной заработной платы, в частности. Поэтому это такая текущая постоянная работа правительства. Цены действительно выросли. Я с вами здесь полностью согласен", - отметил Жумангарин.

На уточняющий вопрос о том, насколько справедливо установлен размер "минималки" и смог бы он сам прожить на эти деньги, вице-премьер ответил откровенно.

"Я думаю, что я не смог бы прожить на них. Но минимальная заработная плата – это расчетный показатель. Вы должны это четко понимать. То есть ниже нее начисление зарплаты, чтобы не производилось. Это не означает, что кто-то должен платить минимальную заработную плату", - сказал он.

При этом он затруднился однозначно ответить на вопрос, справедлив ли установленный размер.