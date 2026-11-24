У казахстанцев может появиться ещё одно направление для путешествий по Европе без пересадок. Казахстан и Албания обсуждают запуск прямых рейсов, а авиакомпания Air Astana уже рассматривает возможность полётов в Тирану, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

По каким маршрутам могут запустить рейсы

Сейчас регулярного прямого авиасообщения между Казахстаном и Албанией нет. Однако обе страны заинтересованы в его открытии. В числе возможных маршрутов рассматриваются Тирана – Алматы и Тирана – Астана.

Перспективы запуска рейсов обсудили председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Салтанат Томпиева и представитель Управления гражданской авиации Албании Эдлира Края. Встреча прошла в Монреале на VII Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО.

Интерес к открытию прямых рейсов проявляет и Международный аэропорт Тираны.

Что осталось сделать для запуска рейсов

Для открытия регулярного авиасообщения странам предстоит согласовать и подписать двустороннее соглашение.

Албанская сторона уже подготовила проект документа и выразила готовность ускорить работу над ним. Казахстан, в свою очередь, готов рассмотреть предложенный проект.

Соглашение создаст правовую основу для запуска прямых рейсов между двумя странами.

Пока конкретные даты начала полётов, частота рейсов и стоимость билетов не называются.