На Адриатику без пересадок: Казахстан обсуждает запуск рейсов в Албанию
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У казахстанцев может появиться ещё одно направление для путешествий по Европе без пересадок. Казахстан и Албания обсуждают запуск прямых рейсов, а авиакомпания Air Astana уже рассматривает возможность полётов в Тирану, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
По каким маршрутам могут запустить рейсы
Сейчас регулярного прямого авиасообщения между Казахстаном и Албанией нет. Однако обе страны заинтересованы в его открытии. В числе возможных маршрутов рассматриваются Тирана – Алматы и Тирана – Астана.
Перспективы запуска рейсов обсудили председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Салтанат Томпиева и представитель Управления гражданской авиации Албании Эдлира Края. Встреча прошла в Монреале на VII Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО.
Интерес к открытию прямых рейсов проявляет и Международный аэропорт Тираны.
Что осталось сделать для запуска рейсов
Для открытия регулярного авиасообщения странам предстоит согласовать и подписать двустороннее соглашение.
Албанская сторона уже подготовила проект документа и выразила готовность ускорить работу над ним. Казахстан, в свою очередь, готов рассмотреть предложенный проект.
Соглашение создаст правовую основу для запуска прямых рейсов между двумя странами.
Пока конкретные даты начала полётов, частота рейсов и стоимость билетов не называются.
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