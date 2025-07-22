На Алаколе спасли девять человек с дрейфующего катера
Среди них были дети.
Сегодня, 02:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:44Сегодня, 02:44
54Фото: МЧСС РК
В области Жетысу сотрудники МЧС провели спасательную операцию на озере Алаколь, передает BAQ.KZ. На пульт службы 112 поступило сообщение о том, что в 25 километрах от берега у катера отказал двигатель. На борту находились девять человек, включая двоих детей.
На место оперативно прибыли спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям. Они отбуксировали катер к берегу и обеспечили безопасную эвакуацию всех пассажиров.
К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. Спасённые отделались испугом, а МЧС в очередной раз напомнило о важности соблюдения мер безопасности на воде.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- Министр здравоохранения навестила хирурга, которого избил пациент в Костанае
- Президент Токаев выразил соболезнования Генсеку Компартии Вьетнама
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма
- "Спящий принц" Саудовской Аравии скончался после 20 лет комы