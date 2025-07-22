В области Жетысу сотрудники МЧС провели спасательную операцию на озере Алаколь, передает BAQ.KZ. На пульт службы 112 поступило сообщение о том, что в 25 километрах от берега у катера отказал двигатель. На борту находились девять человек, включая двоих детей.

На место оперативно прибыли спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям. Они отбуксировали катер к берегу и обеспечили безопасную эвакуацию всех пассажиров.

К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. Спасённые отделались испугом, а МЧС в очередной раз напомнило о важности соблюдения мер безопасности на воде.