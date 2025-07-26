С момента образования области Жетісу на развитие туризма в Алакольском районе было выделено 12,3 млрд тенге. Это, в свою очередь, оказало значительное влияние на улучшение прибрежной инфраструктуры озера, передает BAQ.KZ.

Вопрос с электроснабжением, остававшийся актуальным в течение 25 лет, получил своё решение. Начаты работы по строительству системы канализации. Об этом на встрече с жителями Алакольского района сообщил аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

"Благодаря государственной поддержке решена проблема нехватки электроэнергии на побережье. В частности, между селами Акши и Бесколь построена высоковольтная электрическая линия протяженностью 56,8 км и основные конструкции двух подстанций. Сейчас ведутся работы по благоустройству, готовность составляет 95%", - рассказал спикер.

В прошлые годы в селе Акши была построена магистральная канализационная сеть протяженностью 69,7 км. В этом году за счет средств, выделенных из резерва правительства, начато строительство очистных канализационных сооружений в Акши, которое будет завершено в следующем году. Разработан проект канализационной системы в селе Коктума, подана заявка на финансирование.

"Еще одна сложная проблема – размыв берега, для ее решения разработан проект. В этом году из республиканского бюджета выделено первоначальное финансирование, начался первый этап строительства защитной дамбы озера. Реализация этого проекта будет способствовать устойчивому развитию туризма в регионе и обеспечению безопасности местного населения. Однако, помимо крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в Алакольском регионе, необходимо дальнейшее совершенствование качества обслуживания и уровня чистоты", – отметил Исабаев.

Стоит отметить, что в этом году для содержания побережья озера было закуплено 7 единиц спецтехники, 19 модульных санитарно-гигиенических узла, 140 мусорных контейнеров. Таким образом, количество контейнеров для бытовых отходов – 220, санитарно-гигиенических узлов – 22.

Глава области также затронул вопрос ограничения неконтролируемого движения водного транспорта и регулирования передвижения в запрещенных зонах на водоемах. Для этого были приняты Общие правила водопользования области. В соответствии с правилами, места для купания на побережье и коридоры выхода маломерных судов обозначены буями. Также установлены знаки остановок и стоянок для водного транспорта. На сегодняшний день на побережье работают 4 инспектора транспортного контроля, 12 спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям и 46 сотрудников полиции.

В целом в прошлом году число отдыхающих на берегу озера достигло 1,7 млн человек, что на 6,2% больше, чем в предыдущем году, а объем оказанных услуг вырос в 1,8 раза.

Напомним, количество туристических объектов на побережье Алаколя увеличилось на 35,6% по сравнению с 2023 годом и на сегодняшний день достигло 270.