На Атырауском НПЗ выявили нарушения экологических требований: более 100 тонн газа сожжено на факеле

Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Основанием стали многочисленные обращения жителей, связанные с качеством атмосферного воздуха.

По итогам проверки специалисты выявили ряд нарушений экологических требований.

В частности, на отдельных технологических печах установок ЭЛОУ-АТ-2 (электрообессоливающей установки с атмосферной трубчаткой № 2) и ЭЛОУ-АВТ-3 (электрообессоливающей установки с атмосферно-вакуумной трубчаткой № 3), а также на резервуарах УЗК (установки замедленного коксования) не были проведены расчеты выбросов и не определены нормативы допустимых выбросов.

Кроме того, установлено, что 25 августа, а также в период со 2 по 7 сентября 2026 года из-за аварийных ситуаций на КУПС (комбинированной установке производства серы) и УКК (установке каталитического крекинга) происходили аварийные сбросы газа на факельную установку.

Общая масса газа, сожженного в указанные периоды, превысила 100 тонн. Также проверка зафиксировала внеплановые простои и проведение ремонтных работ.

В ходе инструментального контроля промышленных выбросов на отдельных источниках производственных объектов выявлены превышения установленных нормативов по оксиду углерода, оксидам азота и диоксиду азота.

Проверка также выявила нарушения требований к эксплуатации автоматизированной системы мониторинга эмиссий, а также к выполнению мероприятий по снижению выбросов от стационарных источников в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Согласно статье 759 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, подлежат согласованию с прокурором.

1 октября 2026 года решения о возбуждении административных дел были согласованы с прокурором. Материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для установления наличия признаков уголовного правонарушения и принятия соответствующего процессуального решения.