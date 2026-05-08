На аварийно-опасной трассе под Карагандой тестируют новую разметку
В Карагандинская область на одном из самых аварийно-опасных участков трассы Караганда – Аягоз – Бугаз начали тестировать новую красную дорожную разметку. Эксперимент должен помочь снизить количество ДТП и повысить внимание водителей.
На трассе Караганда – Аягоз – Бугаз в Карагандинская область начали тестировать новую дорожную разметку ярко-красного цвета, передает BAQ.KZ.
Необычную разметку нанесли в рамках пилотного проекта по повышению безопасности дорожного движения.
Почему выбрали именно этот участок
Как сообщили в КазАвтоЖол, проект реализован областным филиалом компании совместно с административной полицией.
Для эксперимента выбрали участок республиканской трассы Караганда – Аягоз – Бугаз на 85–86 километре. По данным специалистов, этот отрезок считается одним из наиболее аварийно-опасных.
Для чего нужна красная разметка
Предполагается, что ярко-красная разметка поможет визуально выделить границы проезжей части и привлечь дополнительное внимание водителей, особенно на опасных участках дороги.
Специалисты намерены оценить эффективность нововведения после завершения тестового периода.
Если эксперимент покажет положительные результаты, красную разметку могут начать применять и на других участках республиканских трасс Казахстана.
