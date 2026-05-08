На аварийно-опасной трассе под Карагандой тестируют новую разметку

В Карагандинская область на одном из самых аварийно-опасных участков трассы Караганда – Аягоз – Бугаз начали тестировать новую красную дорожную разметку. Эксперимент должен помочь снизить количество ДТП и повысить внимание водителей.

Фото: КазАвтоЖол

На трассе Караганда – Аягоз – Бугаз в Карагандинская область начали тестировать новую дорожную разметку ярко-красного цвета, передает BAQ.KZ.

Необычную разметку нанесли в рамках пилотного проекта по повышению безопасности дорожного движения.

Почему выбрали именно этот участок

Как сообщили в КазАвтоЖол, проект реализован областным филиалом компании совместно с административной полицией.

Для эксперимента выбрали участок республиканской трассы Караганда – Аягоз – Бугаз на 85–86 километре. По данным специалистов, этот отрезок считается одним из наиболее аварийно-опасных.

Для чего нужна красная разметка

Предполагается, что ярко-красная разметка поможет визуально выделить границы проезжей части и привлечь дополнительное внимание водителей, особенно на опасных участках дороги.

Специалисты намерены оценить эффективность нововведения после завершения тестового периода.

Если эксперимент покажет положительные результаты, красную разметку могут начать применять и на других участках республиканских трасс Казахстана.

