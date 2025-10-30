На берегу в западной части Австралии обнаружили бутылку, пролежавшую в океане более ста лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Внутри — послания двух солдат, отправленные вскоре после их отбытия на фронт Первой мировой войны.

Необычную находку сделала местная жительница Дебра Браун вместе с семьей во время уборки пляжа Уартон, в 600 километрах к юго-востоку от Перта. Сначала письмо казалось безнадежно испорченным водой, но спустя несколько дней сушки его удалось аккуратно извлечь.

Письма, написанные карандашом 27-летним рядовым Малкольмом Невилом и 37-летним Уильямом Харли, датируются 15 августа 1916 года. Историки называют находку "редким и трогательным напоминанием" о человеческих историях за сухими страницами военных хроник.